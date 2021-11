VIDEO Pogledajte koreografiju Boysa na utakmici s Rapidom: Poslali jaku poruku

Dinamovi igrači priredili su spektakularnu igru na utakmici s Rapidom u Maksimiru i tako na najljepši mogući način čestitali Boysima njihov 35. rođendan.

A upravo su Bad Blue Boysi priredili i posebnu koreografiju da proslave veliku obljetnicu od svoga osnutka 1986.

Life has pushed us into a corner...and we are coming out fighting! ili "Život nas je zgurao u kut, a mi smo izašli boreći se!, poručili su Dinamovi navijači u 35. minuti susreta uz rođendanske transparente i natpis 'tradicija bunta'.

>> Pogledajte kako je to izgledalo: