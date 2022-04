VIDEO Pogledajte dramu: Betis u lutriji jedanaesteraca treći put u povijesti osvojio Kup kralja

Nogometaši seviljskog Betisa novi su pobjednici španjolskog Kupa kralja, a do trofeja su došli tako što su u finalu odigranom na stadionu La Cartuja u njihovom gradu svladali Valenciju boljim izvođenjem jedanaesteraca, nakon što je osnovni dio utakmice završio 1-1, a u produžetku nije bilo pogodaka.

Betis je poveo već u 11. minuti kad je na ubačaj Bellerina Borja Iglesias glavom poslao loptu pod gredu. Valencia je izjednačila iz kontranapada u 30. minuti - dodavač je bio Moriba, a Hugo Duro prebacio istrčalog vratara Claudia Brava.

Iako su i jedni i drugi do kraja osnovnog dijela utakmice imali dobre prilike, ponajviše zahvaljujući vratarima više nije bilo pogodaka pa je dvoboj otišao u produžetak. U dodatnih pola sata mreže su ostale mirovati pa je odluka u trofeju pala izvođenjem jedanaesteraca.

REAL BETIS WIN COPA DEL REY ON PENALTIES 🏆



Look how much it means to them ⚪️🟢 pic.twitter.com/VfMybGPChH