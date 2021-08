VIDEO Pogledajte Novakovu opremu: Na njoj je zaradio vrtoglavih 13 i pol milijuna dolara

Prvi reket svijeta, Novak Đoković, u noći između utorka i srijede kreće u napad na osvajanje US Opena i kalendarskog Slama, prvog nakon 1969. godine. Tada je to uspio Rod Laver, koji je sada najavio da će navijati da i Novak to uspije i da će biti presretan ponovi li taj velebni uspjeh.

Novak će mečeve na US Openu igrati sa skupocijenim satom na ruci, a uz to će imati i fantastičnu opremu koja podrazumjeva tenisice brenda Asics s kojim Đoković surađuje još od 2018. godine.

Za tu suradnju Novak na godišnjoj bazi ubire četiri milijuna dolara, a u tim bi tenisicama Srbin mogao ispisati povijest.

Uz to će Novak nositi hlačice i majicu "Lacoste", a za to su mu ljudi iza poznatog aligatora dali gotovo devet i pol milijuna dolara.

