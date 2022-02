VIDEO Ovo se ne viđa svaki dan: Potukli se treneri iste momčadi

Niže lige uvijek su poprišta zanimljivih događaja kako na terenu, tako i (češće) izvan terena. Ekipa Univerziteta Jurga u Rusiji igrala je tamošnjoj nižoj ligi jedan od svojih zadnjih napada 38 sekundi prije isteka vremena pri rezultatu 78-78 kada je odjednom na njihovoj klupi nastao incident.

Tamo je, naime, Oleg Ten, pomoćni trener Univerzitet Jugre, udario svog suradnika i glavnog trenera Artema Olkova nakon žestoke rasprave na klupi.

Only in Russia: the club's assistant coach tried to 𝗣𝗨𝗡𝗖𝗛 the head coach after an intense discussion 😱 pic.twitter.com/mbjRNiNM4r