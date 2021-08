VIDEO Otac slučajno upropastio veliki dan sina, smije mu se cijeli svijet

Mladi i perspektivni igrač američkog nogometa Jalil Tucker prošlog je tjedna doveo kamere kako bi uživo objavio da je odabrao sveučilište Oregon u novoj fazi razvoja svoje karijere.

Zbog toga se okupila cijela obitelj, a novinar lokalne televizije u San Diegu prije velike objave upitao je Tuckerovog oca za komentar.

- Sretan sam zbog njega. On je dobro dijete. Malo je lijen, ali je dobar. Znam da će dobro predstavljati Oregon - rekao je otac.

Otac je zatim prasnuo u smijeh jer je shvatio što je napravio. Smijao se i mladi sportaš, ali to je više bio kiseli osmijeh... No, barem je video postao viralan na društvenim mrežama i nasmijao je brojne korisnike diljem svijeta.

