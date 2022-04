VIDEO Nevjerojatne scene: Navijači vatrometom prekinuli utakmicu u Saint-Etienneu

Bilo je to neposredno nakon što je branič Saint-Etiennea Timothee Kolodziejczak na prilično spektakularan način postigao autogol za vodstvo Monaca 3-1.

Sudac Bastien Dechepy bio je prisiljen povući momčadi s terena, a prekid je potrajao gotovo pola sata. Nakon razgovora s domaćim predstavnicima Dechepy je odlučio nastaviti dvoboj.

Monaco je do kraja dvoboja postigao još jedan pogodak, a za konačnih 4-1 zabio je Boadu u 77. minuti. Prije njega strijelci za goste bili su Ben Yedder (23) i Volland (25). Saint-Etienne je do jedinog pogotka došao iz kaznenog udarca, a strijelac je u 42. minuti bio Khazri.

Saint Etienne vs. Monaco has been interrupted as fans of the home side have begun shooting fireworks inside the stadium.



This could lead to a point deduction for the historic French side, who are in the thick of a relegation battle. Wow. pic.twitter.com/YRBkc8bZ4G