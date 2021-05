VIDEO Navijači Reala ljutiti na svoju zvijezdu: 'To je čisto nepoštovanje!'

Chelsea se plasirao u finale Lige prvaka nakon što je u uzvratnom dvoboju u Londonu svladao Real s 2:0. U prvom dvoboju u Madridu bilo je 1:1. Timo Werner (28) i Mason Mount (85) bili su strijelci za londonsku momčad, koja će 29. svibnja u Istanbulu igrati sve-engleski finale protiv Manchester Citya.

Za Chelsea će to biti treći finale, a imaju zasad samo jedan naslov iz 2012. godine, dok je Real ostao na rekordnih 13 titula. Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Real, a Mateo Kovačić nije bio u sastavu domaćina. Chelsea je potpuno zasluženo prošao Real u polufinalu jer je londonska momčad bila bolja u obje utakmice.

Eden Hazard was happy for his former teammates 💙 pic.twitter.com/qhBpwODiAS