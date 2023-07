VIDEO Naš kapetan pokazao zašto je najveći: Pogledajte predivnu Modrićevu gestu prema mladom navijaču

Španjolski nogometni prvak Barcelona s 3-0 je pobijedila najvećeg rivala Real Madrid u prijateljskoj utakmici odigranoj noćas u Dallasu, a hrvatski nogometaš Luka Modrić je za poraženi sastav igrao od 58. minute.

Realov trener Carlo Ancelotti počeo je utakmicu ostavivši na klupi dvojicu iskusnih veznjaka, Luku Modrića i Tonija Kroosa. U formaciji 4-4-2 postavio je u sredini terena "romb" s isturenim Judom Bellinghamom iza dvojice napadača, a iza njega su stajali Federico Valverde i Eduardo Camavinga, te povučeniji defenzivni vezni Aurelien Tchouameni.

"Danas sam htio vidjeti mlade. Što mogu Modrić i Kroos, to već otprije znam", izjavio je Ancelotti nakon utakmice. "Ideja mi je bila dati minute ovima koji su počeli. U idućoj utakmici igrat će više oni koji su sada igrali manje", dodao je.

U 58. minuti su ušli Modrić i Kroos umjesto Camavinge i Valverdea, pri rezultatu 0-1. Modrić je unatoč porazu svoje momčadi, zajedno s Realom kreirao brojne šanse i odigrao odličnu partiju unatoč tome što su mnogi igrači u njegovim godinama već na izlaznim vratima iz nogometa.

No, Luka se ne da, s Realom ima ugovor do sljedećeg ljeta, a čini se da ga niti poraz nije previše rastužio i razljutio jer je s osmijehom na licu mladom navijaču u hrvatskom dresu na stadionu u Dallasu osigurao uspomenu za cijeli život. Oduševljen ponašanjem hrvatskog kapetana, otac dječaka Nike na Twitteru je podijelio dirljivi trenutak.

@lukamodric10 @uslarkansas @NikoMartinovic5 Wow. What an amazing experience with my son Niko. No other players, literally none, stopped for fans. But the legendary Luka Modrić acknowledged us 2 times & then came out of his way for the pictures, quick chat and autographs. pic.twitter.com/fIKVPQG3tC