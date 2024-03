VIDEO Nadrealna scena iz Njemačke: Izgubili 6:0, na teren uletio vođa ultrasa i izvrijeđao ih, igrači mirno stajali

Deset kola prije kraja Bundeslige momčad Darmstadta je na posljednjem mjestu ljestvice s tek 13 osvojenih bodova. Köln im na 16. mjestu koje vodi u kvalifikacijski dvomeč za ostanak "bježi" za dohvatna četiri boda, a sigurna zona na kojoj je zasad petnaestoplasirani Bochum udaljena je teško dostižnih 12 bodova. U prijevodu, misle li imati bezbrižno ljeto, morali bi u 10 kola igrači Darmstadta osvojiti bodova koliko su priskrbili u prva 24 kola.

Posebno lošu predstavu Darmstadt je pružao na svom terenu ove subote kada su poraženi od Augsburga s čak 0:6. Dapače, već do 29. minute domaći je vratar Schuchen primio čak pet komada. Puni Merck-stadion, oko 17 tisuća ljudi gledalo je potop Darmstadta, a dijelu navijača nimalo se nije dopalo ono što su vidjeli.

Jedan od vođa Darmstadtovih ultrasa nakon utakmice uletio je na teren kako bi došao što bliže igračima. Oni se nakon što je sudac utakmice odsvirao kraj nisu uputili prema svlačionici, već su došli na "raport" pred najodanije navijače. Jedan od njih utrčao je na teren, a čak ga ni pripadnici osiguranja nisu dirali. I oni su znali što će uslijediti...

Nije bilo fizičkih napada, navijač se samo propisno izvikao na igrače, pokudio je njihov nastup i apelirao da do kraja sezone izvedbe budu bolje. Svi igrači mirno su stajali dok je on pričao, a nakon što je završio pozdravili su ga aplauzom. Inače, Darmstadtu sljede utakmice s Leipzigom i Bayernom. Ne može gore...

🚨🇩🇪 Madness in Bundesliga! After Darmstadt's 6-0 loss to Augsburg at home, an ultra went on the pitch and started screaming at the squad. 🤬



Darmstadt are currently rock bottom of the Bundesliga, they will play Leipzig & Bayern next .



pic.twitter.com/oYnOAleqGJ