VIDEO Nadal usred meča počeo 'preodgajati' Sonegu, Talijan negodovao: Ne možete to raditi u Wimbledonu

Rafael Nadal plasirao se u osminu finala Wimbledona pobijedivši u tri seta Lorenza Sonegu, 54. igrača svijeta. Tijekom nešto više od dva sata tenisa u Londonu moglo se vidjeti štošta, pa i mala svađa, jer je Nadal pozvao suparnika na mrežu, kako bi "proćaskali".

Imao je Španjolac što prigovoriti protivniku, jer mu se nije svidjelo kako se Sonego veselio na kraju trećeg seta, kada je napravio break. Tada se umiješao sudac, koji je također opomenuo Talijana.

Naime, Sonego je u osmom gemu oduzeo servis Španjolcu te ga stisnutom šakom i glasnim urlanjem proslavio vraćajući se u set (4:4). Taj potez nikako se nije svidio Rafi, koji je napravio nešto rijetko viđeno u njegovim mečevima, pozvao je protivnika na mrežu kako bi mu objasnio da ne smije tako slaviti.

Whatever was put in the Wimbledon water on Saturday has drifted over to Centre Court to Rafa Nadal and his opponent. Testosterone overload? Part 1 of 2. #Wimbledon #CentreCourt100 pic.twitter.com/o6jp9B3O5F