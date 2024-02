VIDEO Modrić stigao u Zagreb! Niti dan nakon sjajnog pogotka, maestro je u Hrvatskoj

Najljepši kadar

Mario Kovačević: Doktor mi je rekao da se klonim stresa, ali Hajduk nisam mogao propustiti

Bio je to najljepši kadar prilično negledljive utakmice Hajduka Varaždinu. U njemu je i redatelj prijenosa nekoliko puta zumirao Marija Kovačevića u svečanoj loži. Da, mnogi su me zvali kada su me vidjeli na televiziji, osjetio sam koliko je ljudima drago. Ako sam na stadionu, onda sam bolje', kazao nam je trener Varaždina 'na bolovanju nakon