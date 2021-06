VIDEO Lovren bez majice oduševio pratiteljice, a onda u videu najavio svoj novi plan

Moramo biti koncentriraniji, ozbiljni i odgovorni, kazao je hrvatski izbornik Zlatko Dalić poslije prijateljskog sraza s Armenijom (1:1) u Velikoj Gorici. Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je u prvom pripremnom nastupu uoči EURA u Velikoj Gorici protiv Armenije 1:1 (1:0).Pogodak za Hrvatsku upisao je Ivan Perišić (23) u svom stotom reprezentativnom nastupu, dok je za Armence pogodio Wbeymar Angulo (72).

Iznenadio je taj rezultat sve ljubitelje hrvatskog nogometa, no iz naše reprezentacije ne dolazi uplašen ton. Izbornik je samo konstatirao:

"Nismo bili dovoljno koncentrirani, možda je nedostajalo malo ozbiljnosti i to nam se ne smije ponavljati. Moramo biti ozbiljni, koncentrirani i odgovorni - ja prvi - i dati sve od sebe. Nisam previše zabrinut, zadnjih smo dana dobro radili. Očekujem kvalitetniju igru prema naprijed i realizaciju šansi", kazao je Dalić, koji se osvrnuo na ozljede:

"Brekala smo zamijenili preventivno, izvrnuo je gležanj i osjetio bol, nismo željeli riskirati. Prema prvom pregledu, sve je u redu. Lovren je tu, danas je trenirao. Na osnovu medicinske dokumentacije, još možemo zamijeniti igrača bude li netko imao velikih problema."

A da je Lovrenu sve bolje i bolje iz dana u dan pokazao je i na svom Instagram profilu. Čini se kako je isprobao more, a po nekim signalima njegova tijela da se zaključiti kako je voda još hladna. No nije to zasmetalo ženskoj strani njegovog svekolikog pratiteljstva pa su ga lijepo nagradile komplimentima u komentarima.

Dok su one njega obasipale komentarima, on je najavio svoj novi plan, a to je 'rooftop bar' u sklopu svoga Jolie hotela u Novalji pri čemu je pokazao i doista zapanjujuć pogled.

Ako i sami želite raditi za Lovrena, a znate kuhati, objavio je i kako u hotelima traže kuhara pa - tko želi...

