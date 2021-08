VIDEO Lopov pokušao ukrasti automobil UFC borcu pa dobio batine: 'Popio' koljeno u glavu

Jordan Williams (9-5-0, 0-2 UFC) objavio je na svom Instagram profilu nevjerojatnu situaciju. Naime, UFC borac je svratio na jednu benzinsku crpku i ušao u trgovinu, a u tiih par trenutaka je već na mjestu vrebao lopov.

Jedan kradljivac je odlučio da je situacija idealna da mu ukrate automobil pa je krenuo u akciju, ali je borac velter kategorije već stigao, otvorio vozačeva vrata i pretukao lopova.

Nepoznati muškarac je pobjegao, a borac je snimku podijelio na svome Instagram profilu i napisao:

''Dakle, netko mi je pokušao ukrasti automobil. Ako se pitate zašto je moj automobil bio upaljen, radi se o istom razlogu zbog kojeg ga lopov nije mogao odvesti dalje. Imam 'push to start' sistem i moj automobil neće krenuti ako ključevi nisu metar i pol udaljeni od automobila, a ja ih uvijek imam kod sebe. Nepotrebno je govoriti da sam naučio lekciju, a nadam se da je i on (lopov). Volio bih da sam ga srušio nakon odrađenog posla u klinču te da sam završio posao 'GNP-om', no zadovoljit ću se činjenicom kako sam zadržao svoj automobil. Također, znam da ste primjetili dobar stil moje pojasne torbice ('pederuše'). Ovo bi mogla biti dobra reklama za njih.'', napisao je Jordan u svojoj objavi.