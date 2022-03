VIDEO Kontroverzni Australac skoro prošao kao Đoković: 'Poludio' završio u svim medijima

Španjolski tenisač Rafael Nadal plasirao se u polufinale ATP turnira iz serije "masters 1000" u Indian Wellsu nakon što je u četvrtfinalu pobijedio Australca Nicka Kyrgiosa sa 7-6 (0), 5-7, 6-4. Nadal je tako izborio rekordno 76. polufinale na turnirima Masters 1000, najviše od dvih tenisača. Novak Đoković je dogurao do brojke od 71, dok je Roger Federe nastupio u 66 polufinala. Daleko iza njih je Britanac Andy Murray sa 33 polufinala na Masters 1000.

Sjajnom Španjolcu je to bila i 19. uzastopna pobjeda na startu ove godine što je njegov najbolji ulazak u neku godinu u karijeri.

Nažalost, sjajn meč koju su prikazali Nadal i Kyrgios obilježio je novi ispad australskog tenisač. U bijesu što je izgubio meč, Kyrgios je razbio svoj reket o tlo, koji se potom odbio i zamalo udario sakupljača loptica.

Kyrgios se ispričao za svoj potez.

"Želim se ispričati tom klincu," napisao je Kyrgios na Instagramu. “Bila je to potpuna nesreća i bio sam frustriran nakon meča," dodao je.

"Moj reket je ludo odskočio i nikad mi nije bila namjera. Ako netko zna tko je taj klinac, pošaljite mi poruku i poslat ću mu reket." Australac je pronašao dječaka na društvenim mrežama, koji je poručio da se raduje što će dobiti reket.

"Ja sam čovjek. Takve stvari se događaju. Da to učinim još milijun puta ne bi tako daleko odletio," poručio je.

Nakon toga se i javio skupljaču loptica i ponudio mu da mu pokloni svoj reket na što je dječak rado pristao, a Kyrgios se pohvalio kako sada ima novoga prijatelja.

Nadal je prošlog tjedna rekao kako bi se u tenisu trebale nametnuti strože kazne kako bi se obuzdali ispadi, nakon incidenta Alexandera Zvereva u Acapulcu.

"Budući da se ovakve situacije događaju sve češće, vjerojatno bi ATP trebao preispitati stvari i donijeti odluke," rekao je Nadal nakon meča u četvrtak.

