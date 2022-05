VIDEO Kaos u Francuskoj, huligani napali svoje igrače nakon ispadanja iz lige

Nogometaši Auxerrea izborili su povratak u Le Championnat, nakon što su u razigravanju boljim izvođenjem jedanaesteraca pobijedili St Ettiene 5:4.

Nažalost, trijumf Auxerra obilježili su neredi navijača St Etiennea koji su nakon završetka utakmice utrčali na travnjak stadiona Geoffroy-Guichard i bakljama gađali igrače obje momčadi, te ložu.

Auxerre, koji je završio na trećem mjestu druge lige i St Ettiene koji je bio 18. u Le Champiuonnatu, u dvije međusobne utakmice su razrigravali za mjesto u elitnom društvu.

U prvom susretu u Auxerreu bilo je 1:1, a identičnim rezultatom završio je i ogled u St Etienneu. Gosti su poveli u 51. minuti golom Hamze Sakhija, a izjednačio je Mahdi Camara u 76. minuti.

Saint-Étienne just got relegated to Ligue 2 in front of their fans and fucking hell this pitch invasion is absolute chaos 🤯



