VIDEO Domagoj Duvnjak dočekan je uvredama i silnim zvižducima u Malmou

Danski navijači očito nisu zaboravili Duvnjakov 'okršaj' s njihovim ljubimcem Mathiasom Gidselom od prije dva dana. Podsjetimo, Duvnjak je malo grublje faulirao rukometaša Fuchse Berlina koji se naljutio te nije htio prihvatiti ispriku hrvatskog kapetana. Bio je to vrlo nesportski potez umišljenog Gidsela.

Kasnije su Danci izjavili kako su Hrvati igrali prljavo te kako je Duvnjak igrač koji igra prljavo. S obzirom na to da utakmicu Hrvatske i Belgije prati puno Danaca jer čekaju susret svoje reprezentacije, u dvorani je došlo do erupcije kada je Duvnjak primio loptu. Svi su počeli zviždati našem Duletu, a on je uzvratio golovima.

Isto tako, zvijezda njemačkog Kiela dočekana je zvižducima u švedskom Malmou prilikom ulaska na parket dvorane.

Video možete pogledati OVDJE.