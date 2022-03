VIDEO Dinamo otkrio koliko je zaradio, a evo koliko je uplatio u državni proračun

Održana je redovna sjednica Skupštine Dinama na kojoj su nazočila 63 od ukupno 80 članova. Predsjednica uprave Vlatka Peras izvijestila je Skupštinu o poslovanju u 2021. godini.

– GNK Dinamo je za 2021. godinu ostvario ukupni prihod u iznosu od 478,998.976 kuna, ukupni rashod u iznosu od 472,631.751 kuna te ostvario višak prihoda u iznosu od 6,367.225 milijuna kuna - rekla je i prokomentirala:

- Ovo je izvrstan rezultat uzimajući u obzir još i činjenicu da kriza izazvana virusom Covid-19 uzrokuje mnoge probleme kako u gospodarstvu tako i u nogometnoj djelatnosti. Glavinu rasta prihoda generiraju prihodi od prodaje roba i usluga, prihodi od Uefe s osnova solidarnih uplata, plasmana i rezultata u Uefinim natjecanjima i prihodi od prodaje i posudbe igrača. Prihodi od prodaje igrača iznose 284,686.664 kuna, prihodi od Uefinih nagrada iznose 143,554.060, od prodaje roba i usluga 33,674.759. Jedino su prihodi s osnova donacija Grada Zagreba za sportske programe i održavanje stadiona smanjeni i iznose 11,246.214. Godinu prije iznosili su 12,409.900 kuna. Glavninu rashoda čine materijalni troškovi, dakle plaće zaposlenika, naknade igrača, naknade trenera i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zatim troškovi za stručne usluge posredovanja, amortizacija ugovora o transferima igrača, rashodi od ostalih usluga i financijski rashodi – istaknula je predsjednica Uprave dodajući:

– GNK Dinamo samo je u zadnje tri godine uplatio porez na dobit u državni proračun u iznosu od 5,980.186 kuna, kao vjerojatno jedini sportski kolektiv u Republici Hrvatskoj.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 14.03.2022., Zagreb - U hotelu Sheraton odrzana je redovna sjednica Skupstina Dinama. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

- Struktura rashoda odnosi se na plaće igrača, premije igrača i trenera zbog rezultata ostvarenih u završnici Europa lige prošle sezone i prolazak u skupine Europa lige u aktualnoj sezoni, zatim na plaće zaposlenika te za troškove stručnih usluga kod transfera igrača u prošlogodišnjem prijelaznom roku. Isto tako rashodi se odnose na troškove neotpisane vrijednosti rashodovane dugotrajne imovine.

Na Skupštini je predstavljen i dosadašnji rad Zaklade GNK Dinamo „Nema predaje“ koja je osnovana krajem 2019. godine, a koja zbog epidemije koronavirusa aktivno djeluje od studenog 2020. Detalje o radu Zaklade i izložio je predsjednik njezina Upravnog odbora, Krešimir Antolić:

– Zaklada GNK DINAMO Nema predaje je od svojeg osnutka 03.12. 2019. pa do 31.12. 2021. godine kroz donacije Dinama, pravnih i fizičkih osoba prikupila sveukupno 3,084.422,14 kuna. Od toga je, do 31.12. 2021. godine 1,564.458,07 donirala pojedincima i organizacijama, uključivši se među ostalima u pomoć stradalima od potresa na Banovini, donacijama bivšim igračima Dinama i navijačima s invaliditetom. Zadnja donacija bila je mladim nogometašima iz Ukrajine koji su izbjegli iz svoje ratom zahvaćene države. Zahvaljujemo se svim donatorima Zaklade koji su nam pomogli da činimo dobro onima kojima je to potrebno.

Na početku sjednice predsjednik Mirko Barišić je pozivao na minutu šutnje u znak odavanja počasti legendi kluba Stjepanu Lamzi, našem bivšem direktoru iz doba slavne generacije iz 1982. godine, gospodinu Anti Pavloviću, zatim našem bivšem treneru u nogometnoj školi, gospodinu Albertu Poboru, te navijaču koji je preminuo na utakmici protiv Seville, gospodinu Branku Brajkoviću.