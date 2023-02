VIDEO Bule: Ako Dinamo pobijedi, mislim da je sve gotovo. Hajduku zbog manjka kvalitete treba emocija

U razgovoru s našim novinarom Željkom Jankovićem u studiju Večernjeg TV-a, hrvatski trener Nino Bule prokomentirao je nadolazeći derbi Dinama i Hajduka, kao i neke najaktualnije pojave u našem klupskom nogometu. Najveći derbi HNL-a na rasporedu je sutra od 15 na Maksimiru. Modri su se na vrhu ljestvice odmaknuli, imaju 52 boda, osam više od drugoplasiranog Splićana koji ne smije izgubiti želi li zadržati nade u borbu za naslov.

- Znate kako kažu da je u derbijima sve moguće. No, ako gledamo rostere momčadi, Dinamovu kvalitetu i formu, rekao bih da je zagrebačka momčad u laganoj prednosti - počeo je Bule.

Ove sezone čini se kao da će izostati neizvjesnost u našoj ligi. Unatoč borbama za prevlast u klubu, Dinamo možda malo prelagano ide prema novom naslovu prvaka?

- Puno lakše, slažem se. Hajduk je u ovoj zimskoj stanci nakon SP-a imao priliku. Turbulencije u Dinamu sigurno utječu na momčad. No, očito je da su se uspjeli izdići. Ne pružaju neke posebno sjajne izvedbe, no utakmice rješavaju dosta rutinirano. Za razliku od Hajduka koji se dosta mučio i izgubio neke utakmice za koje se očekivalo da će pobijediti. Dinamova individualna kvaliteta velikog broja igrača može presuditi derbi. Za razliku od Hajduka čija igra ovisi o inspiraciji Marka Livaje. Hajduk bez njega nije toliko opasan.

Nije u trenerskoj doktrini prejudicirati, no možemo li kazati da je, u slučaju Dinamove pobjede, pričao oko naslova prvaka gotova?

- Mislim da je onda sve gotovo. Niti jedan trener to neće kazati, no teško je nadomjestiti 13 ili 12 bodova u prvenstvu. Ako Hajduk pobijedi, može se nadati borbi za naslov prvaka. Bilo bi zanimljivije. Hajduk je znao pobjeđivati u Maksimir i ne bi bilo ništa posebno iznenađujuće.

13.08.2022., stadion u Maksimiru, Zagreb - SuperSport HNL, 5. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk. Chidozie Awaziem, Bruno Petkovic Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ako Livaja i ne bude u sastavu, što bi u tom slučaju mogao biti neki drugi Hajdukov forte?

- Emocija oko Hajduka je posebna i ta njihova strast. To može odlučiti pobjednika. To je nogomet, sport strasti. Hajduku treba emocija više da bi nadomjestio tu razliku u kvaliteti.

Hajduk zadnjih tjedana, možda i spletom okolnosti više nego strategijom, forsira nekolicinu mladih talentiranih igrača...

- Drago mi je vidjeti te mlade igrače u Hajduku koji nerijetko i čine razliku na terenu. Nekolicina mladih igrača s 18 i 19 godina preuzeli su ulogu nekih iskusnijih igrača. Iskoristili su svoju priliku što nije bio slučaj prethodnih godina. No, rano je ocjenjivati je li ovo njihova faza dobre forme ili kvaliteta, vjerujem da je ovo drugo. Nema razlike između mladih i starih, samo je važno možeš li ili ne možeš. Žao mi je što se sva priča oko tih mladih igrača svodi na to koliko će netko zaraditi na tim igračima...

25.10.2022., stadion Maksimir, Zagreb - UEFA Liga prvaka, 5. kolo, skupina E, GNK Dinamo - AC Milan. Martin Baturina Photo: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Je li Dinamov supertalent Martin Baturina već trebao biti ipak malo bliže A reprezentaciji?

- On nije zakasnio nigdje. Znam što govorite. Ali ne možete izboriti Ligu prvaka s petoricom mladih igrača. Martin je u kvalifikacijama za Ligu prvaka odigrao je dovoljno, no više je morao igrati u skupinama tog natjecanja. Ali to možda najbolje znaju ljudi koji vode momčad - zaključio je Bule.