VIDEO Beljo sjajno zabio Bayernu u porazu svog Augsburga, pogledajte pogodak

U dvoboju 2. kola Bundeslige Bayern je u Muenchenu savladao Augsburg s 3-1, a gol za goste zabio je Dion Drena Beljo. Beljo je ušao u igru u 66. minuti, a u 86. minuti je zabio za konačnih 1-3 na dodavanje Demirovića.

Mali bavarski derbi na Allianz Areni nije dobro počela za goste jer je branič Felix Udokhai u 32. minuti pogodio vlastitu mrežu, a Harry Kane je u 40. iz penala povećao na 2-0. Englez je u 69. minuti postigao svoj drugi pogodak na utakmici na dodavanje Daviesa za drugu pobjedu Bayerna.

>> VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Ranije su Mainz i Eintracht odigrali 1-1. Mainz je poveo golom Korejanca Lee Yae Sunga (25), a kada je u 40. minuti isključen Anagaur Knauff, činilo se da će domaći lako do bodova. No, u 91. minuti Egipćanin Marmoush je izjednačio. Hrvoje Smolčić je igrao do 80. minute, a Kristijan Jakić do 70. u momčadi iz Frankfurta.