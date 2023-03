VIDEO Antologijski govor Nike Kranjčara na komemoraciji Cici, svi su plakali na ove riječi

Prošle su točno dvije godine od smrti proslavljenog igrača, trenera, bivšeg izbornika hrvatske reprezentacije i jednog od simbola Dinama Zlatka Kranjčara koji je u 65. godini preminuo u Zagrebu. Nekoliko dana kasnije održana je komemoracija na kojoj je nekoliko dirljivih riječi tati uputio je i Niko Kranjčar, bivši hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Dinama, Hajduka, Tottenhama, Rangersa...

– E, moj Cicek, znam da me sada gledaš odozgo. I da se smiješ jer si me uspio izvući na pozornicu. A znaš koliko to ne volim. Bio si idol, vodilja, prijatelj, bio si dobri duh našega grada – kazao je Niko.

– Često si govorio da me odgojila mama, ali nije to baš tak. Dozvolio si mi da se zaljubim u nogomet. Ne forsirajući me, dozvolio si mi da nogomet volim i živim. Pustio si me da se sam borim i sam pronađem svoj put. Svojim primjerom naučio si me kako voljeti svoje, a poštovati tuđe, kako biti purger i kako biti Hrvat. Najveća lekcija koju sam od tebe naučio jest da smo na ovom svijetu svi jednaki – naglasio je Niko, a cijeli govor možete pogledati u videu.

