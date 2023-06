VIDEO Amerikanci u poznatoj emisiji nosili hrvatske dresove: To nam je kazna

Američki producent hrvatskih korijena Pete Radovich, koji radi za poznatu televizijsku kuću CBS otvorio je internu kladionicu sa svojim kolegama voditeljima za utakmicu finala Lige prvaka Manchester City i Inter.

U novouvedenom kladioničarskom segmentu emisije kolege voditelji nisu bili uspješni, pa su morali ispuniti svoj dio oklade. Radovich je ponudio da će isplatiti dobitniku iz svog džepa, ali kako nije bilo točnih procjena morali su za kaznu obući hrvatske dresove u prijenosu.

- Naš šef Pete Radovich ponudio nam je 1000 dolara za oklade uoči finala Lige prvaka. Onaj tko bi najviše toga pogodio, dobio bi nagradu od Petea. Naša kladionica završila je prošli tjedan - rekla je voditeljica Susannah Collins, pa dodala:

- Bili smo katastrofalni, svi smo promašili. Za kaznu, jer je Pete Radovich ponosni Hrvat, moramo nositi dresove hrvatske reprezentacije - rekla je Collins.

"Zdravo", pokušali su na hrvatskom jeziku pozdraviti gledatelje, a jedan od voditelja Alexis Guerreros se našalio na račun imena, pa rekao "ja sam sad Alexis Guerrerisić".

Hrvatska reprezentacija u nedjelju u 20:45 u Rotterdamu igra finale Lige nacija protiv Španjolske, dok se isti dan od 15 sati u Enschedeu Nizozemska i Italija igraju utakmicu za treće mjesto.

The house always wins!



And it's time for @susannahcollins, @Nicocantor1, @CharlieDavies9, and @NotAlexis to pay their bets @HNS_CFF. 😂 🇭🇷 pic.twitter.com/OGzmyfoT1s