VIDEO Albanski "huligani" se osramotili: Napali nekoliko Poljaka, a zatim bježali od njih

Poljska je pobijedila Albaniju 1:0 u Tirani, što joj je donijelo drugo mjesto u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru, a domaćina srozalo na mjesto ispod. Koje ništa ne donosi u konačnici! Navijačima se to nije svidjelo pa su nastali poveći neredi...

Utakmica je prekinuta na pola sata odmah nakon pogotka Swidierskog u 77. minuti jer su domaći navijači zasuli travnjak bocama i raznim predmetima. Zbog toga će FIFA, sasvim sigurno, kazniti Albance kako bi ubuduće poradili na osiguranju pri ulasku na stadion.

Foto: Reuters

A kad smo kod tog... Ispred njega su bili neredi neposredno prije utakmice, ali Albanci se nisu baš proslavili. Iako brojniji, pokušali su napasti desetak Poljaka i na kraju se dali u bijeg jer očito su pokušali napasti krive. Ne samo da gostujući navijači nisu bježali već su krenuli spremno u sukob.

Srećom, policija je sve spriječila na vrijeme, ali šake i razni predmeti stigli su poletjeti prije tog čina.

