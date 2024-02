Velimir Zajec za VL otkrio koju sportsku legendu želi u klubu postane li predsjednik Dinama

Velimir Zajec (67) bit će kandidat za novog predsjednika Dinama, potvrdila je to u četvrtak lista Dinamovo proljeće čiji je on sada predvodnik. Zeko nam se javio iz Atene, odakle uskoro kreće za Zagreb, te nam je otkrio planove za predstojeće izbore, ali i najavio što će napraviti pobijede li on i njegova lista na skorašnjim izborima.

Gospodine Zajec, kada ste i zašto odlučili prihvatiti kandidaturu za predsjednika? Jesu li vas dečki s liste morali dugo nagovarati?

Uvijek sam govorio da sam tu ako me Dinamo treba. Kada su mi se javili predstavnici navijača i objasnili situaciju te predstavili kvalitetni tim ljudi koji žele na listi Dinamovo proljeće te mi približili viziju i ideju programa, nije trebalo puno da se zaintrigiram. U razgovorima sa svakim od njih vidio sam da su to ozbiljni ljudi s respektabilnim karijerama te da vole Dinamo i žele mu pomoći. Otvoreno smo pričali o svemu i vidio sam kako se tu uvažavaju svačija mišljenja i stavovi koji se smatraju najboljim za Dinamo. Primjerice, pitanje ustroja kluba. Poznato je da sam ja zagovarao drukčiji model s jednim vlasnikom. Na neki način to je bio i slučaj u Dinamu sa starim Statutom. Sada je izglasan novi Statut i poštujem to. Ne samo da on daje članovima Dinama priliku da izaberu kvalitetne ljude u vodstvo kluba nego i jasno propisuje u kojem je scenariju moguća privatizacija kluba, a to je referendum svih članova. Ne možete ne poštovati volju većine članova, nikad nisam išao protiv općeg stava navijača. I to je jedino pošteno.

Postanete li predsjednik, što će biti vaši prvi koraci u Dinamu? Koje to stvari treba najprije popraviti kako bi klub bio još bolji?

Nemam sve informacije o tome što se događa u Dinamu, ali vidi se da nije sve posloženo kako treba. Izvana se doima kao da se tamo ne zna tko što radi. Sve me to podsjeća na epizodu kad sam došao u Panathinaikos. I tamo je bilo slično, a onda smo se moj prijatelj Vardinnoyanis s poslovne strane i ja sa sportske primili posla. Svaki dan naporno smo radili i posložili jasnu piramidu pri čemu se znalo tko što radi. To se vratilo vrlo brzo jer smo 2004. osvojili dvostruku krunu i reprezentaciji Grčke dali sedam igrača koji su bili prvaci Europe. Sličan posao čeka nas u Dinamu, koji mora biti prvak, ali i temelj uspjeha naše nogometne reprezentacije.

Kandidirala vas je lista Dinamovo proljeće; jeste li i sami iznenađeni koliko uspješnih i stručnih ljudi ima među tih 25 kandidata za Skupštinu?

U Panathinaikosu sam imao priliku raditi s uspješnim ljudima. Tamo sam imao Vardinoyanisa, koji je najbogatiji Grk,s njegovim timom. Ovdje je razlika što je tu skup 20-ak sjajnih mladih ljudi koji imaju iskustva u raznim segmentima, od financija, marketinga, digitalizacije. Oni su pokazatelj da imamo veliki potencijal uspješnih ljudi koji vole Dinamo i ovo je, nadam se, početak otvaranja kluba takvim ljudima širom Zagreba i Hrvatske. Veselim se suradnji, jer kao što oni od mene mogu puno naučiti o nogometu, tako ja od njih mogu puno naučiti o drugim stvarima.

Kakvo je vaše mišljenje o radu aktualnog čelništva kluba predvođene predsjednicom Uprave Vlatke Peras i predsjednikom kluba Mirkom Barišićem?

Neozbiljno je da dajem potpunu ocjenu o Upravi kada nemam sve informacije. Imam dojam da su se malo uljuljkali u tim pozicijama i da zbog toga Dinamo ne nadrasta samo Maksimir. Mislim da je potrebna nova krv mlađih i iskusnih ljudi koji mogu probuditi klub. Ima tu jako puno mjesta za napredak u svim segmentima, od rada škole nogometa, odgajanja novih talenata, skautiranja igrača.

Zbog čega ste vi bolji izbor od Barišića?

Ja sam nogometaš, nisam političar. Za usporedbe mislim da nema potrebe. Nudim svim članovima priliku da izaberu uspješan spoj iskustva, mladosti i znanja koji ima želju da probudi opet onaj identitet Dinama koji nam fali, da se otvori ljudima. Kažem, treba nam nova krv u Dinamu da stvorimo moderan i uspješan klub uz pomoć jasne organizacije kako bi se znalo tko što radi u klubu i tko je za što odgovoran.

VEZANI ČLANCI:

Zamjerate li Barišiću što do dana današnjeg nikada do kraja nije osudio Zdravka Mamića za sve loše što je napravio Dinamu?

Ne ulazim u to. To je njegova stvar. Nikad se nisam zamarao time, moj stav je jasan.

A što vi općenito mislite o Zdravku Mamiću?

Moji stavovi su poznati, nemam se potrebe time baviti. Važnije je objasniti članovima ideju liste Dinamovo proljeće i ojačati sve one segmente kluba koji su zamrli i teško se bude.

Vašu kandidaturu podržao je i Zvonimir Boban...

Hvala Zvoni i ovom prilikom na potpori, čuli smo se nekoliko puta proteklih dana. Ali hvala i svim bivšim igračima, suigračima, prijateljima koji mi se javljaju što javno, što privatno i daju podršku. Naravno da to puno znači, jer to je ideja Dinama.

Vidite li i Bobana uskoro na nekoj od funkcija u Dinamu? Neki kažu da bi bio idealan za šefa Uprave...

Zvone ima otvorena vrata u Dinamu bilo kada. Ne samo zbog svog imena, već iskustva na svim pozicijama na kojima je bio nakon kraja igračke karijere. Ne moram govoriti koliko bi on pomogao Dinamu. Odluka je njegova, on je uvijek imao lidersku crtu i znao je što želi.

U Dinamu ste bili igračka legenda koja je predvodila plave do naslova 1982., potom ste se vratili iz Grčke i 1989. postali tehnički direktor, a nakon toga ste bili financijski, sportski direktor, pa trener. Jedino niste bili predsjednik Dinama. Želite li sada zaokružiti tu priču?

Želim pomoći Dinamu svim iskustvom kojim imam. Funkcija predsjednika Dinama velika je čast i obveza i tome se treba odgovorno posvetiti. Uvijek se sjetim Martina Katičića, bankara koji je sredinom devedesetih bio po meni najbolji predsjednik Dinama. Pod njim smo osvojili dvostruku krunu prvi put u povijesti, u klubu je bilo mjesta za sve legende i ljude koji su htjeli raditi. A znalo se tko što radi.

Znam da je to teško izdvojiti, ali koja su vaša tri najsretnija trenutka u Dinamu? A koji je bio najteži trenutak?

Povratak imena Dinamo, zatim naslov prvaka 1982. godine. Teško se sjetiti trećeg najljepšeg trenutka, imali smo ih puno divnih u povijesti Dinama. Neka bude to mjesto pričeka neke posebne događaje koje ćemo postići u novoj eri Dinama. Najteže mi je bilo kada se ime Dinamo promijenilo u HAŠK Građanski uz tri glasa protiv, – moj, navijača Ćosa i poduzetnika Baotića.

U programu liste Dinamov proljeće najavljuje se i povratak nekih klupskih legendi u klub? Mislite li da aktualni Dinamo daje premalo važnosti bivšim igračima? Dok je recimo Bayern pun bivših klupskih legendi na rukovodećim pozicijama, u Dinamu to nije slučaj.

Dinamo kao da se srami svojih legendi i to nije dobro. Dok sam ja bio u klubu, tražio sam da legende imaju ložu na utakmicama kako bi se mogli tamo družiti, razmjenjivati ideje, na kraju i predložiti neke dobre stvari. Sad čujem da je takva loža zadnja u nizu na zapadu. To se mora promijeniti, legende treba vratiti u klub. Ima mjesta za sve njih na raznim pozicijama. U Engleskoj svaki klub ima svoje ambasadore koji promiču klub u zajednici. Moramo posložiti to i dati svima priliku da se iskažu. Nekad smo imali mali Ajax, išli tijekom tjedna u svaki mali grad ili selo igrati prijateljske utakmice, među navijače diljem Hrvatske. U tim projektima leži veliki potencijal da ojačamo članstvo kluba i time vratimo identitet kluba, probudimo ljude.

Boje li se možda Peras i Barišić popularnosti koje posjeduju neki bivši igrači poput vas?

To morate pitati njih.

Predsjednik Dinama želi postati i Otto Barić. Što mislite o toj listi?

Čestitam gospodinu Bariću na kandidaturi. Kao i svakome tko se na to odluči. Na kraju krajeva, navijači su htjeli demokraciju i sad je treba poticati. O gospodinu Bariću ne znam mnogo, ali kad je riječ o stadionu i njegovoj gradnji, njegovo iskustvo vrijedi poslušati.

Neki kažu da su ovi izbori jedan od najvažnijih datuma u povijesti Dinama, jer će u klub konačno zaživjeti demokracija. Može li se važnost ovih demokratskih procesa usporediti s primjerice blagdanom Valentinova 2000. kada je vraćeno ime Dinamo?

Ovi povijesni izbori zasigurno su jako važni i to će biti važan datum u povijesti kluba. Ono što se dogodilo na Valentinovo ipak je neponovljivo jer to je bio izljev svega što se nakupljalo svih tih godina otkako je klubu promijenjeno ime.

Bad Blue Boysi su vam klicali tada na Valentinovo, do današnjeg dana ostali ste njihov heroj, jedan od rijetkih ljudi (uz Kužea) koje su BBB-i uvijek podržavali. Kakav je vaš stav kad je riječ o Bad Blue Boysima, o dobrim stvarima koje rade, ali i nekim lošijim poput incidenta u Ateni?

Rekao sam i tada, a mislim i danas da oni nisu trebali ići u Atenu. Drago mi je da se dokazalo da nitko nije ubojica. Proces je u tijeku i to je sada stvar grčkog pravosuđa. Ali ne mogu im zbog toga ne priznati mnoge dobre stvari, njihovu važnost i ljubav prema klubu. I zato s njima uvijek treba razgovarati, to sam radio prije, a to ću raditi sada. Pokazali su veliku zrelost kada su na listu stavili kvalitetnu ekipu ljudi koji privlače i ostale navijače Dinama sa zapada i istoka. Shvaćaju i oni koliko je važno napuniti sve tribine svim profilima navijača.

VEZANI ČLANCI:

Dosta vremena provodite u Ateni, jeste li nakon tog kolovoza imali kakvih problema, je li netko i vas prozivao zbog tog sukoba BBB-a i AEK-ovih navijača?

Nikakvih problema nisam imao. Ipak imam izgrađeno ime i nemam problema s navijačima koliko god oni bili temperamentni.

Neki kažu da je loše što svih 25 ljudi ulazi iz iste liste, a ne da recimo, proporcionalno po broju glasova, ulaze s dvije, tri liste... Što vi mislite o tome?

Objasnili su mi dečki koji su radili na Statutu da su oni željeli da se cijela Skupština od 60 članova bira proporcionalno, ali da druga strana nije htjela. Ovako postoji osigurač da ovih 25 ljudi može braniti volju većine i to je zasad dobro. Naravno, ne treba bježati od rasprave što dalje s tim sustavom biranja.

Mnogo se posljednjih dana spominje rizik elektroničkog glasanja. Bojite li se vi potencijalnih krađa u tom načinu biranja?

O tome više znaju ovi IT stručnjaci na mojoj listi i znam da rade sve da se ne dogodi ništa što bi zasjenilo prve izbore u klubu. Dinamo je prevelik klub da bi imao takve repove poslije, ne treba to nikome.

Mislite li da Barišić može pronaći pronaći 35 odanih ljudi i izabrati ih na Izvršnom odboru i da će na Skupštini onda nadglasati vaših 25? Odnosno, da će vas nadglasati u borbi za predsjednika?

Prvo moramo pobijediti na izborima među članstvom. Poznajem mnoge članove Izvršnog odbora i vjerujem da će oni prilikom tajnog glasanja izabrati ljude za koje misle da su najbolji kandidati za Skupštinu kluba kojima se ne mogu nametati neki šalabahteri ili slično. Ne vjerujem da itko želi ići protiv Dinama. A na Skupštini svatko glasa javno između dva kandidata po svojoj savjesti. Pa i glasanje o povratku imena bilo je javno i podsjećam, jedan je glas bio i suzdržan.

Tema stadiona i dalje je jako aktualna, kako vi gledate na taj dugogodišnji problem koji nikako da se riješi?

Razgovarali smo o tome u zadnjem intervju. Sramota je da nemamo pošten stadion. I o tome se mora početi ozbiljnije razgovarati s Vladom i Gradom. Dinamo mora imati respektabilan stadion koji će privlačiti ljude na utakmice. Ovo danas ljude odbija. Mora se što prije krenuti u gradnju stadiona.

Kako komentirate aktualni trenutak Dinama, napetu borbu za naslov u HNL-u?

Dobro je da se tri kluba bore za naslov, da se stadioni opet rasprodaju i da postoji zanimljiva završnica HNL-a. Dinamo će ipak biti prvak.

Dinamo je najtrofejniji hrvatski klub, uvjerljivo najuspješniji u posljednjih 20 godina, a nema predstavnika u HNS-u. Planirate li to promijeniti?

Naravno, ne samo u HNS-u, već i u ZNS-u i u europskim nogometnim tijelima. Imam vrlo korektan odnos s predsjednikom Kustićem i očekujem da HNS Dinamo gleda kao klub velike važnosti za svoj boljitak jer i 1998. kao i sada u Rusiji i Kataru iz Dinama su ponikli najvažniji igrači u reprezentaciji.

I na kraju, što biste navijačima poručili uoči izbora?

Obnovite članstvo, izađite na izbore, dajte povjerenje našoj listi i budite spremni uvijek pomoći našem Dinamu.