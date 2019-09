Velić: Neka se ponovi prošla sezona, kad smo pobijedili euroligašku Budućnost

Hrvatski košarkaški prvak u petak (20.30 sati) će u svojoj dvorani odigrati prvu službenu utakmicu u novoj sezoni, kad će preko podgoričke Budućnosti pokušati dohvatiti polufinale Superkupa ABA lige, natjecanja kojem je Cibona domaćin, a trener Ivan Velić je poželio da se ponovi prošla sezona u kojoj je njeogova momčad trijumfirala protiv tadašnjeg sudionika Eurolige.

"Imamo probleme kasnog okupljanja, prvenstveno mislim na Rhetta i Gibsona koji su došli dosta kasno, a pogotovo Rebeca koji je došao prije par dana, tako da smo daleko od nekog dobrog stanja što se tiče uigranosti. Međutim, dobro su momci radili, tako da ćemo što se defenzivnog dijela tiče biti dobri. Na napadačkom dijelu moramo poraditi i nadam se da će to biti sve bolje i bolje", sažeo je Velić stanje u momčadi uoči nove sezone te dodao:

"Utakmica s Budućnosti će nam pokazati gdje smo u odnosu na momčad koja je sudionik višeg ranga, koji je lani imao velike ambicije u ABA ligi. Ne bih imao ništa protiv da se ponove lanjski ogledi protiv njih, kad smo u Zagrebu dobili tadašnjeg euroligaša. Budućnost je blagi favorit, ali mi ćemo dati sve od sebe da dobijemo tu utakmicu i predstavimo se u najboljem svjetlu domaćoj publici."

Za dvoboj s Budućnosti upitni su Filip Bundović i Roko Prkačin.

"Bundović je počeo trenirati prije tri dana, ali je bio bez treninga 20 dana. Veći problem za ovu utakmicu je što je Prkačin dobio virozu pa ćemo vidjeti kakvo je stanje s njim. Jedan od njih sigurno neće biti u rosteru. Onaj koji se bude bolje osjećao, taj će biti među 12", najavio je Velić.

Nekadašnji trener Splita, Cibone i Cedevite, a danas šef struke u Budućnosti Slobodan Subotić na svoj je način najavio što očekuje od nastupa u Zagrebu.

"Mislim da nitko nije došao na Superkup da izgubi i odmah ide kući. Mislim da su svi došli s ambicijom da pobijede, pa tako i mi. Ovo je odlična provjera. Možda je malo previše, ako netko ode do finala pa u tri dana odigra tri utakmice, pogotovo za one već za dva ili tri dana igraju utakmice u Eurokupu. Budućnost uvijek cilja na vrh, uvijek cilja na pobjede. Ja to preferiram više nego da sam u nekoj sredini koja se zadovoljava s prosječnim rezultatom."

Cibona i Budućnost će se za mjesto u polufinalu trećeg izdanja Superkupa boriti od 20.30 sati, dok će se u prvoj četvrtfinalnoj utakmici u petak, od 17 sati, hrvatskoj košarkaškoj publici predstaviti novostvoreni klub Cedevita Olimpija, kojem je suparnik beogradski FMP.

"Nadam se da ćete gledati dobru košarku. Naravno da su sve momčadi došle s određenim ambicijama. Računamo kao da je ovo natjecateljska utakmica, kao da su bodovi u igri. Želimo vidjeti što smo do sada napravili. Mislim da nam treba jedna ovakva provjera protiv FMP-a, koji ima mladu ekipu i u zavidnoj je sportskoj formi. Momčad je nova, logično da s aspekta napada nije to sve lako uklopiti. Na dosadašnjim utakmicama smo pokazali da je obrambeni dio više-manje funkcionirao dosta dobro. Kako će ekipa više igrati skupa, imati više utakmica, očekujem da će napadački rasti. Mislim da smo potpisali karakterne igrače i nadam se da ćemo se prezentirati u pravom svjetlu", rekao je trener Cedevita Olimpije Slaven Rimac, čija će momčad nakon nastupa u Zagrebu već u srijedu u Ljubljani ugostiti tursku Darušafaku u Eurokupu.

Vladimir Jovanović je izrazio zadovoljstvo što je FMP uopće izborio mjesto na Superkupu.

"Neki je plan da sa mladom i talentiranom momčadi nastavimo igrati dobro i pružamo igre kakve smo pružali i prošle godine. Zadovoljan sam kako je prošao ovaj dio priprema. Došli smo na Superkup provjeriti što smo sve radili i da, iako do početka ABA lige nema još puno vremena, možda još nešto popravimo. Čeka nas protivnik koji je kvalitetan, s odličnim trenerom, odlično vođen, koji je slagao ekipu za najveće domete. Očekujem da će to biti pravi test za nas i da ćemo igrati onako kako mlade ekipe trebaju igrati: čvrsto, brzo i da probamo parirati na svakom dijelu terena", zaključio je trener FMP-a.

Polufinalni dvoboji Superkupa ABA lige na rasporedu su u subotu od 17 i 20 sati, a finale će biti odigrano u nedjelju s početkom u 20 sati. Sve utakmice bit će odigrane u KC "Dražen Petrović".