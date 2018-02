Vekić i Martić otkazale izbornici Majoli, u Tallinn ćemo s B sastavom

Nema sreće hrvatska ženska teniska reprezentacija. Ne sjećamo se kad je posljednji put nastupila u najjačem sastavu, a neće se to dogoditi ni ove godine na turniru Prve skupine Fed kupa koji će se od 7. do 10. veljače održati u Tallinnu. Iako to još nije službeno objavljeno, otkazale su nam, zbog ozljeda, glavne igračice: Donna Vekić i Petra Martić. Još prije iz istog je razloga odustala Ana Konjuh, a Mirjana Lučić-Baroni već godinama nije zainteresirana za nastup u nacionalnoj vrsti. U takvoj situaciji izbornica Iva Majoli je Teni Lukas i Dariji Jurak, koje ostaju u sastavu, pridružila dvije 18-godišnjakinje: Leu Bošković i Anu Biškić.

A s obzirom na sve to, Hrvatska će teško u razigravanje, prije će biti da će se boriti za ostanak na turniru na kojemu će nam suparnici u skupini C biti Mađarska, Slovenija i Švedska. I tako ćemo već 10. godinu ostati u bunaru Euroafričke zone, u trećem razredu, što je malo tko očekivao s obzirom na to da imamo sjajne igračice, u ovom trenutku čak pet u prvih 115.

Fatalnim se pokazao naš zagrebački poraz iz travnja 2008. kada smo, tada pod vodstvom izbornika Gorana Prpića, u Sportskom domu izgubili od Srbije s 2:3. Otad često nismo imali sreće (ozljede), ali nešto bi se moralo i promijeniti na relaciji HTS – izbornica Majoli – igračice.