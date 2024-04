Večeras je četvrtfinale Lige prvaka: Evo gdje gledati Real - City i spektakl iz Londona

Već nakon završetka ždrijeba četvrtfinala Lige prvaka svi smo čekali da susreti počnu. Kako i ne bismo kada smo vidjeli da su u nokaut-fazi spojeni Real Madrid i Manchester City (Arena Sport 1, 21 sat). To su dva velika favorita za osvajanje klempavog pehara, a sada znamo da će jedna od tih dviju momčadi morati ispasti prije finala. Klubovi su to koji u svojim redovima imaju i tri hrvatska igrača – Luka Modrić (Real Madrid), Mateo Kovačić i Joško Gvardiol (Manchester City). No, nekome će doći kraj u Ligi prvaka. Bilo kako bilo, bit će to velika večer za trenera kraljevske momčadi Carla Ancelottija. On je trener koji je osvojio natjecanje najviše puta (4) i trener je s najviše pobjeda (114), a sada će postati i prvi trener s 200 utakmica Lige prvaka (otkad je format uveden 1992./1993., uzimajući u obzir samo završne faze natjecanja, a ne i kvalifikacijske runde).

– To je veliko postignuće. Sjećam se svoje prve utakmice, bilo je to protiv Sparte iz Praga kada sam bio u Parmi. Doći do 200 utakmica, to stvarno znači puno. Preživjeti toliko godina u nogometu, pogotovo u mojim godinama, doista je uspjeh – rekao je Ancelotti.

S druge strane čekat će ga Pep Guardiola s Manchester Cityjem koji je svoje igrače upozorio na Real.

– Najveća opasnost Reala nisu Vinicius, Bellingham ni Kroos... Najveća je opasnost to što oni izlaze na teren znajući da je Liga prvaka njihovo natjecanje i da su tamo najbolji, bez pogovora. Nitko od nas nema takav mentalitet, ali oni imaju... – rekao je Guardiola, kojeg zabrinjava stanje njegove obrane jer su nakon utakmice kod Crystal Palacea u 32. kolu engleskog prvenstva ostali upitnici. Obrana je ionako već oslabljena, a morao je izići i Gvardiol zbog ozljede.

– Vidjet ćemo koje ćemo igrače imati na raspolaganju protiv Reala jer i Joško ima mali problem. Dobio je udarac. Zamijenjen je jer je osjetio trzaj i nismo željeli riskirati s ozljedom – rekao je Pep.

Ako se ispostavi da Gvardiol neće moći igrati protiv Reala, to će biti veliki problem za City.

U drugoj utakmici večeri sastaju se Arsenal – Bayern (Arena Sport 3). Engleska je momčad u sjajnom naletu, nakon 3:0 pobjede na gostovanju kod Brightona u 32. kolu Premier lige, vratila se na vrh prvenstvene ljestvice.

Puno je toga u planovima trenera Mikela Artete za ovu sezonu, a zanimljivo će biti gledati i Harryja Kanea koji s Bayernom dolazi na Emirates. Mjesto je to gdje je odigrao puno utakmica dok je bio u Premiershipu. Vodeći strijelac Bundeslige kao osmogodišnjak je igrao u akademiji Arsenala, a rekordno je zabijao topnicima kada je bio u Tottenhamu. U 19 natjecateljskih susreta postigao je 14 golova. Thomas Müller mogao bi ispisati povijest jer bi trebao upisati svoj 150. nastup u Ligi prvaka i postati treći igrač koji je dostigao tu brojku za jedan klub nakon Ikera Casillasa (150 za Real Madrid) i Xavija (151 za Barcelonu).