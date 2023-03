Vatreni proživljava teške trenutke: 'Nevjerojatno koliko pati. Karijera mu je u potpunom rasulu'

Mladi hrvatski reprezentativac Mario Vušković po prvi puta se vratio na stadion HSV-a pogledati svoju momčad u prošlom kolu nakon što je saznao kako je supendiran zbog navodnog korištenja dopinga. Krilni napadač Jean-Luc Dompe zabio je prekrasan gol iz slobodnog udarca u utakmici 23. kola 2. Bundeslige u kojoj je HSV pobijedio Nürnberg 3:0.

Posvetio ga je suspendiranom hrvatskom igraču, koji nije igrao od 15. studenog 2022. godine i pada na doping-kontroli, nakon čega se našao u središtu velikog skandala. Suđenje Vuškoviću se nastavlja 10. ožujka. Prijeti mu suspenzija u trajanju od četiri godine, a u pojedinim medjima moglo se pročitati kako mu prijeti i zatvor.

On tvrdi da je nevin, prošao je i detektor laži, no to sud Njemačkog nogometnog saveza ne priznaje kao dokaz.

- Tko god poznaje Marija zna da to ne može biti istina. On je jedan od nas - rekao je suigrač je Meffert, dok golman Daniel Heuer Fernandes kaže: 'Mario nam nedostaje, ali znamo da je uz nas.'

Branič HSV-a Sebastian Schonlau kaže kako su 'željeli Mariju posvetiti jedan lijep trenutak'.

- Nevjerojatno je koliko pati. Ne radi se samo o Mariju kao nogometašu, već i kao osobi. Pred njim je velika karijera, koja je sada u rasulu, a on ne zna zašto. Pokušavamo mu pomoći kako god možemo - izjavio je Schonlau.

Njemački dnevnik Kicker napisao je kako su tisuće navijača skandirali ime stopera drugoligaša Hamburga, što je pozdravio i trener Tim Walter.