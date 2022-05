Vatreni napravio što nitko nije u 102 godine postojanja njegova kluba!

Hrvatski reprezentativni napadač Ante Budimir u nedjelju je postigao šesti gol u posljednjih šest susreta za Osasunu u prvoj španjolskoj ligi, što dosad nije uspjelo niti jednom nogometašu tijekom 102 godine duge povijesti kluba iz Pamplone.

- Uvijek je lijepo zabiti. Ostvariti pak rekord u klubu duge povijesti čini me sretnim. Želim zahvaliti suigračima što su mi pomogli postići taj rekord - izjavio je 30-godišnji Budimir za televiziju Movistar nakon utakmice.

Dosad je u Osasuni rekord držao urugvajski napadač Richard Morales koji je u sezoni 2005./2006. bio postigao pet golova u pet utakmica zaredom.

Budimir je u prijašnjih pet kola golovima iz igre tresao mreže Real Madrida, Valencije, Alavesa, Betisa i Levantea, dok je u nedjelju, u remiju (1:1) s Elcheom, pogodak postigao iz jedanaesterca koji je prethodno sam izborio.

No, prije nego li je najbolji strijelac Osasune u ovoj sezoni pristupio izvođenju najstrože kazne, penal je htio izvesti Chimi Avila koji je imao jedan postignuti pogodak manje od Budimira. Avila je uzeo loptu i stavio ju na bijelu točku, a onda su se približili suigrači Moncaloya i Manu Sanchez kao posrednici. Argentinski napadač Avila prepustio je zatim udarac hrvatskom centarforu.

- Nije se dogodilo ništa. Nije bilo nikakve polemike. Moglo je biti da je uzeo loptu kako bi zavarao vratara. Na kraju je postignut pogodak, i to je to - odgovorio je Budimir koji je u 67. minuti bio strijelac za vodstvo Osasune, a Elche je preko Perea Mille izjednačio u 84. minuti za konačnih 1:1.

Budimir je u dresu Osasune u ovoj sezoni postigao ukupno devet golova.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS Soccer Football - LaLiga - Osasuna v Real Madrid - El Sadar Stadium, Pamplona, Spain - April 20, 2022 Osasuna's Ante Budimir celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Vincent West Photo: VINCENT WEST/REUTERS

Osasunin trener Jagoba Arrasate odgovorio je na konferenciji za medije o situaciji oko izvođenja jedanaesterca.

- Neki dan je penal pucao Chimy Avila, a danas Budimir. Naš izvođač je Roberto Torres. Kada on nije na terenu, neka odlučuju njih dvojica međusobno tko će pucati - rekao je Arrasate.

- Jedan dan je zabio Chimy, a drugi dan Budimir. Nema nikakvog problema - dodao je.

Španjolske novine Marca izvijestile su kako šest golova u nizu nije i jedini Budimirov rekord u 102 godine Osasune. Navele su da je on najskuplje pojačanje kluba, jer da je prošlo ljeto Osasuna Mallorci za njega platila osam milijuna eura odštete. Budimir je prošle sezone igrao za Osasunu kao posuđeni igrač.

Osasuna se četiri kola prije kraja prvenstva nalazi na devetom mjestu među 20 klubova prve španjolske lige sa 45 bodova.