Vatreni napadač briljirao, a trener ga nahvalio: Ubojit je u kaznenom prostoru

Hrvatski nogometni reprezentativac Ante Budimir, koji je u srijedu navečer postigao pogodak u porazu Osasune 1-3 od Real Madrida, rekao je da nije otišao sretan kući, ali da će raditi kako bi zadržao golgetersku formu. Budimir je u posljednjih pet utakmica postigao pet golova, čime je trenutačno najučinkovitiji hrvatski napadač u "ligama petice".

"Ne idemo baš sretni doma, ali što je tu je...Igrali smo protiv najbolje ekipe u Španjolskoj, a oni ti jednostavno neke stvari ne opraštaju", rekao je 30-godišnji Budimir za Hinu.

Oko 23.500 gledatelja okupljenih na stadionu El Sadar u Pamploni ispratilo je svoje nogometaše pljeskom.

"Malo je glupo za reći, i mogao bih ispasti smiješan, kada bih rekao da smo bili blizu, jer je na kraju rezultat 1-3, uz dva obranjena penala, ali stvarno je dojam s terena drugačiji", izjavio je Budimir.

"U prvom poluvremenu smo imali dobre situacije za zabiti, prije tog njihovog gola, a onda su nam zabili iz svoje prve akcije i to iz prekida. Boli tako primiti gol.".

Realov branič David Alaba doveo je Real u vodstvo u 12. minuti, ali samo dvije minute kasnije Budimir je izjednačio na 1-1 iz neposredne blizine s lijeve strane. Budimiru je u 32. minuti poništen pogodak nakon što je pomoćni sudac signalizirao zaleđe.

"Vratili smo se u utakmicu, i dalje smo dobro i kvalitetno pritiskali, zabili smo i novi gol iz tog mog zaleđa. Noga mi je valjda bila u zaleđu, nemam pojma. To su bile situacije iz kojih smo morali izvući taj još jedan gol", rekao je Budimir te dodao:

"A onda se dogodilo najgore od svega. Zabili su nam gol u zadnjoj sekundi prvog poluvremena. I takvi smo otišli na odmor. Nakon izvanrednog prvog poluvremena."

U sudačkoj nadoknadi je Lucas Vazquez zabio za konačnih 1-3.

"U drugom dijelu smo se bili potrošili, ali probali smo do zadnje minute vratiti se u utakmicu. Bilo je teško. Mirisalo je da možemo, jer smo imali neke situacije, no onda se opet dogodilo isto. U zadnjoj sekundi su nam zabili za 1-3", izjavio je Budimir koji je na travnjaku proveo svih 90 minuta.

"Što je tu je. Iz utakmice možemo izvući puno dobrih stvari. Sada se trebamo odmoriti, imamo slobodan vikend, pa se trebamo pripremiti za idući tjedan te ići u nove pobjede", naglasio je Budimir koji je prethodno tresao i mreže Levantea, Betisa, Alavesa i Valencije.

On je prvi igrač Osasune u posljednjih 18 godina koji je uspio zabiti u pet utakmica u nizu. To je zadnji put uspjelo urugvajskom napadaču Richardu Moralesu 2004., podatak je La Lige.

"Budimir je ušao u seriju, ubojit je u kaznenom prostoru. Također je zabio više golova koji su mi poništeni zbog nekoliko centimetara. Šteta", izjavio je Osasunin trener Jagoba Arrasate na konferenciji za medije.

"Večeras je opet odigrao dobru utakmicu. Šteta što najboljeg Budimira imamo tek u posljednjoj trećini prvenstva", dodao je Arrasate.

Centafor je od kraja kolovoza do kraja listopada bio ozlijeđen, a u prosincu se zarazio koronavirusom, no sada su poteškoće iza njega.

"S obzirom da sam morao stati na samom početku sezone, propustio sam veliki dio prvenstva pa sam se prvo trebao vratiti zdrav, a onda se vratiti fizički u ritam", rekao je hrvatski napadač.

Od studenog do siječnja je postigao je po gol Elcheu i Cadizu te u Kupu kralja protiv Deportivo la Corune.

Potom je ponovno dobio standardno mjesto u početnoj postavi.

"Povezao sam bio pet-šest utakmica, ali nije bilo golova jer mi je još falilo da ispred gola budem pravi. Znao sam da je redoslijed normalan: biti zdrav, skupiti minute u nogama pa što prije vratiti taj osjećaj ispred gola. Odnosno ono što se traži od mene", rekao je.

Prijelomni trenutak dogodio se 19. ožujka kada je pogodio mrežu Levantea i asistirao u pobjedi od 3-1.

"Trajalo je, no onda je došlo jedno s drugim. Na zdravlje i dobru fizičku spremu postao sam pravi ispred gola. Takve su bile okolnosti ove sezone, nažalost, no to je sada sve iza mene. Bitno je da sam sada pravi i da to zadržim. Moram sve raditi da to zadržim", zaključio je Budimir.

U posljednjih pet kola španjolskog prvenstva Osasuna će igrati s četiri momčadi koje su iza nje na ljestvici te gostovati kod Athletica u Bilbau, koji ima bod više. U sljedeća dva kola Osasunu očekuju gostovanja kod Elchea i Espanyola, a potom u Paplonu stiže Getafe. Nakon gostovanja u Bilbau Osasuna će u posljednjem kolu ugostiti Mallorcu.

