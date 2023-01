Varaždin i Lokomotiva odigrali bez pogodaka

U posljednjem susretu 18. kola HNL-a nogometaši Varaždina i Lokomotive su odigrali 0-0 što je bila već treća utakmica u ovom kolu bez pogodaka. Nakon ovakvog rezultata klubovi koji su zaključili ovo kolo su ostali na istim pozicijama na ljestvici. Varaždin je peti, a Lokomotiva sedma.

Lokomotiva je vrlo aktivno otvorila utakmicu te je u uvodnih desetak minuta stvorila više opasnih situacija pred domaćim vratima. No, od samog starta iznimno raspoložen na svom radnom mjestu bio je vratar Varaždina Radoševića koji je nekoliko puta sjajno intervenirao. Kada on nije mogao zaustaviti suparničke udarce uradila je to vratnica u 11. minuti nakon udarca glavom Pivarića.

Nakon što startna agresivnost Lokomotive nije donijela pogodak gostima utakmica je utonula u ravnopravnu igru gdje je i domaćin počeo prijetiti. U 35. minuti se stvorila gužva u gostujućem šesnaestercu, lopta se nekako šuljala prema mreži Lokomotive, ali je pogodak spriječio vratar Čavlina.

U nastavku dvoboja smanjio se broj pravih prilika za pogodak. Igralo se između dva šesnaesterca i ni jedna momčad se nije uspjela nametnuti u pravom smislu. U takvom ritma prva prava šansa je kreirana tek u 74. minuti kada je igrač Lokomotive Bubanja, nakon kornera, pogodio okvir vrata.

Na drugoj strani je uzvratio Tonio Teklić koji je u 80. minuti pucao žestoko, ali neprecizno. Do kraja su Varaždinci pokušali još nekoliko puta s dalekometnim udarcima, a najbolju je šansu propustio Domjanić u 93. minuti. Iz blizine je pucao glavom, ali je pogodio vratnicu.

HNL, 18. kolo:

Varaždin - Lokomotiva 0-0

Hajduk - Šibenik 2-1 (Kalik 45, Livaja 85 / Arai 13)

Subota:

Osijek - Rijeka 1-1 (Špoljarić 9 / Frigan 38-11m)

Dinamo - Gorica 0-0

Petak:

Istra 1961 - Slaven Belupo 0-0