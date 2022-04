UŽIVO Kakav šok za Real, City mu u 11 minuta zabio dva gola!

Otkako su se 2012. godine prvi put susreli, City i Real su odigrali šest međusobnih utakmica, a u tih šest susreta sva tri moguća ishoda dogodila su se po dva puta. U prva četiri ogleda (2012. i 2016.) Real Madrid je dva puta slavio (3:2 i 1:0), dok su dva susreta završila bez pobjednika (1:1 i 0:0), no u najrecentnijim ogledima je Manchester City anulirao tu međusobnu prednost Reala slavivši dva puta po 2:1 u dvobojima osmine finala 2020. godine. Na kraju te sezone Manchester City došao je do finala Lige prvaka gdje ga je svladao Chelsea, a to je najbliže što je klub sa svijetloplave strane Manchestera došao naslovu europskog prvaka, jedinom velikom naslovu koji nedostaje u riznici kluba.