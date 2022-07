UŽIVO Predsjednik Barcelone: "Želimo vratiti Messija!" Ronaldo ima ponudu rivala

Messi se vraća u Barcu?

Nakon što su pojedini španjolski mediji ovog tjedna objavili da je trener Barcelone Xavi tražio od uprave kluba da prouči mogućnost povratka Argentinca, Laporta je u četvrtak u New Yorku pojasnio da je to samo želja koju bi želio ostvariti. Dodao je da nikakva procedura u tom smislu nije pokrenuta. "Messijevo vrijeme u Barci nije završilo onako kako smo željeli", objasnio je Laporta, posebno misleći na "ekonomske razloge" koji su doveli do njegovog odlaska u Paris Saint-Germain nakon 16 godina u Kataloniji. "Mislim da Barça ima moralni dug prema Messiju. Voljeli bismo da završi karijeru u dresu Barcelone i da dobije ovacije na svim poljima. Nadamo se da ćemo tu želju pretvoriti u stvarnost", rekao je. Leo Messi, koji se pridružio PSG-u prije godinu dana nakon što je u suzama napustio Barcelonu, imao je tešku prvu sezonu u Parizu sa samo 11 postignutih golova u 34 utakmice, daleko od njegovih uobičajenih standarda. Messi ima još godinu dana ugovora, ali i opciju da u Parizu ostane dodatnih 12 mjeseci.