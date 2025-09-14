VARAŽDINCI SE POIGRAVALI

Što se događa u Hajduku? Nisu napravili ništa! Jedan igrač bio je nevidljiv, drugi nemoćan...

Ako postoje neki egzaktni pokazatelji, onda oni sugeriraju da Hajduk u ovom trenutku puno ovisi o Adrionu Pajazitiju. Jučer je ušao u nastavku, no samo je uspio, rekli bismo, donekle stabilizirati igru svoje momčadi. Iako, dosta je griješio i ulazio u riskantne situacije