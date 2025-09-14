Naši Portali
14.09.2025. u 18:46
Utakmicu 6. kola HNL-a između Dinama i Gorice pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
DINAMO
0-1
GORICA
Pozo 21'
HNL - 6. kolo, 19.15, Maksimir, Zagreb
21'

Gol za Goricu! Pozo je pogodio suprotni kut gola Nevistića.

17'

Ljubičić je bio u sjajnoj poziciji nakon dodavanja Belje, ali prvo nije dobro primio loptu, a onda i promašio gol.

10'

Prvi ozbiljniji pokušaj na utakmici. Čuić je tukao, Nevistić brani.

1'

Počela je utakmica.

GORICA

Matijaš - Filipović, Leš, Perić - Trontelj, Pozo, Pršir, Čabraja - Bakić, Kavelj - Čuić

DINAMO

Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Ljubičić, Mišić, Villar - Lisica, Beljo, Stojković

LJESTVICA

Evo kako izgleda ljestvica uoči posljednjeg dvoboja 6. kola.
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos dvoboja 6. kola domaćeg nogometnog prvenstva u kojem Dinamo na Maksimiru dočekuje Goricu. Dan nakon povijesnih izbora u plavom klubu izabranici Marija Kovačevića imaju se priliku vratiti pobjedama. U prošlom kolu remizirali su u Varaždinu, ali su i dalje na vodećem mjestu ljestvice unatoč utakmici manje od Hajduka.

