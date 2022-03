UŽIVO Mlada Hrvatska s najjačim snagama po nastavak zlatnog niza

"Znamo dosta o Austriji, od početka ih stavljam u kategoriju naših najozbiljnijih suparnika, makar to tablica i prošla utakmica ne pokazuju. No, stojim i dalje kod toga, imaju zanimljive igrače koji igraju važne uloge. Volio bih se prevariti, ali mislim da ćete se svi uvjeriti koliko su kvalitetni. Finska nije na toj razini, ali bolji su nego što smo mislili. U Finskoj rezultat nije bio realan, naša je pobjeda bila preuvjerljiva. Ipak, vjerujem u dečke, onime što su do sada napravili probudili su nam optimizam i pozitivu"

Standings provided by SofaScore LiveScore