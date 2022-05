Povijesni uspjeh: Čudesni hrvatski viceprvaci u polufinalu Europske lige!

Rukometaši Nexea su u polufinalu Europske lige! U Gudmeu su u uzvratu četvrtfinala Europske lige su remizirali 37:37, ali i to je bilo dovoljno! Naime, Našičani su imali pet pogodaka prednosti iz prvog susreta (32:27), no daleko od toga da su bili sigurni u prolaz. Zajedno s njima u polufinalu je i Benfica, a čekaju se još druga dva sudionika koje ćemo saznati kasnije večeras. To je najveći uspjeh u klupskoj povijesti Nexea.

Nexe je u uzvratnom susretu četvrtfinala na gostovanju kod GOG Gumea odigrao 37-37 obranivši tako pet golova prednosti (32-27) iz prve utakmice. Našićani su ostvarili fantastičan uspjeh, svoju europsku priču započeli su u prvoj rundi kvalifikacija doguravši do završnog turnira.

Plasman na Final Four izborila je i Benfica protiv Gorenje Velenja (27-27, 36-29), dok će preostala dva putnika biti poznata večeras. Orlen Wisla Plock ima dva gola prednosti iz prve utakmice protiv Kadetten Schaffhausena (33-31), dok će Magdeburg kod kuće igrati protiv Nantesa nakon što je na gostovanju slavio sa 28-25.

"Gromovi" su u ponedjeljak stigli u Dansku letom iz Zagreba do Kopenhagena, a potom autobusom do Svendborga, gdje su bili smješteni. Odmah su odradili trening u Phonix Tag Areni, u 15-ak kilometara udaljenom Gudmeu, gdje su danas igrali jednu od najvažnijih utakmica sezone.

Trener Branko Tamše na put je poveo 18 igrača, a u odnosu na prvi susret u momčadi su bili i Andraž Velkavrh, te Dorian Markušić, dok je u Našicama ostao Mario Tomić koji se još nije oporavio od ozljede.

Našičani su odlično ušli u susret, poveli su 3-1, pa 5-3 i 9-7. U 15. minuti su prvi put imali i tri gola prednosti (11-8), a u 21. minuti i velikih +4 (17-13). Nažalost, završnica prvog dijela pripala je danskom sastavu koji je serijom 6-1 stigao do prvog vodstva na utakmici (19-18), a na poluvrijeme otišao s dva pogotka viška (22-20).

U prvom dijelu odlični su bili Halil Jaganjac sa šest i Predrag Vejin s pet pogodaka, dok je Mihailo Radovanović sakupio sedam obrana. Kod domaćina u prvom poluvremenu najviše muka zadavao je Simon Bogetoft Pytlick sa sedam golova.

Gudme je bolje ušao u nastavak i u 35. minuti domaćin je imao +4 (26-22) i napad za anuliranje zaostatka iz prvog susreta. No, Nexe je na danski nalet fantasično odgovorio serijom 6-0 okrenuvši rezultat u svoju korist (28-26). U posljednju četvrtinu utakmice Nexe je ušao sa četiri gola prednosti (31-27) što je u uz plus pet iz prve utakmice bilo dovoljno za mirnu završnicu. Na koncu je završilo 37-37.

Nexe su do velikog uspjeha vukli Jaganjac sa 12 golova, Vejin sa sedam i Marin jelinić sa šest golova. Odlično su bili i vratari Radovanović (10) i Dominik Kuzmanović (7) sa ukupno 17 obrana.

U danskim redovima najefikasniji su bili Pytlick sa 11 i Jerry Tolbring s osam golova.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 26.04.2022., Nasice - SD OS Kralja Tomislava, Prva utakmica cetvrtfinala Europske lige za rukometase: RK Nexe - GOG Gudme. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

Prije četiri godine doprvaci Hrvatske imali su još bolju situaciju uoči uzvrata četvrtfinala kada su u Našicama pobijedili berlinske "lisice" s plus osam. Nažalost, u Berlinu je bilo plus devet za Füchse i san o završnom turniru tada je propao. Danas je bila druga prilika, a naši momci su ju iskoristili!

Danska momčad u prosjeku je ove sezone na domaćem parketu zabijala 35,5 pogodaka po utakmici. Dobra je vijest prije susreta bila da su jače suparnike pobjeđivali s pogotkom (Čehovski medvjedi) ili dva (Benfica) razlike, a jedina momčad koja nije izgubila u Gudmeu bio je francuski Nantes (29:29). Upozorenje je bilo tek susret protiv njemačkog Lemga koji su Danci pobijedili sa šest razlike (34:28). Posljednji poraz na domaćem parketu GOG Gudme je upisao 17. studenog 2020. godine kada ga je pobijedio njemački RN Löwen (32:37), a sada su ga pobijedili Hrvati.

Našičani su bili četvrti hrvatski klub koji gostuje u Gudmeu. Prvi je u tamo gostovao PPD Zagreb koji je odigrao 21:21 1996. godine, a onda su uslijedila dva teška poraza 2001. i 2002. godine. Prvo je splitski Brodomerkur izgubio s minus 21 (17:38), a potom Metković s 13 pogodaka razlike (20:33). I dok Našičani još uvijek čekaju na svoje prvo europsko finale, danska momčad može se pohvaliti da je 1995. godine igrala u finalu Kupa kupova gdje je u dva susreta bolja bila Barcelona.

