Umro legendarni trener Jerry Sloan kojem je Jordan dva puta uništio snove

Legendarni NBA trener Jerry Sloan preminuo je u 78. godini od komplikacija uzrokovanih Parkinsonovom bolesti.

Sloan je najpoznatiji po uspješnoj trenerskoj karijeri u Utah Jazzu koje je vodio 13 sezona te ih je dva puta doveo i do finala gdje je dva puta izgubio od Chicago Bullsa predvođenih Michaelom Jordanom.

- Jerry Sloan uvijek će biti sinonim za Utah Jazz. Zauvijek će biti dio naše franšize i ovim putem šaljemo poruke sućuti njegovoj obitelji, prijateljima i navijačima. Neizmjerno smo zahvalni na svemu što je postigao ovdje u Salt Lake Cityju na i desetljećima predanosti, odanosti i upornosti koju je donio u našu franšizu. Član je Kuće slavnih već 23 godine i imao je ogroman utjecaj na našu franšizu. Upisao je 1233 pobjeda za Jazz, 20 puta je vodio momčad u doigravanje i igrao je dva finala NBA lige. Čak i nakon umirovljenja, njegova prisutnost na utakmicama naše momčadi uvijek je davala poticaj igračima. Kako su Stockton i Malone simboli naše organizacije kao igrači, Jerry je to bio kao trener. Nedostajat će nam. Iskreno izražavamo sućut njegovoj supruzi Tammy, cijeloj obitelji Sloan i svima koji su ga poznavali i voljeli - objavili su iz Utah Jazza.

