Umro boksač koji je savladao i Muhammada Alija

Nakon što se od ljeta 2019. godine borio s rakom prostate, najveću životnu bitku izgubio je Leon Spinks. Legendarnom američkom boksaču bilo je 67 godina, a preminuo je mirno u svom domu.

Stariji od podjednako uspješne braće Spinks svoju slavu krenuo je graditi još u amaterskim danima, svjetskom broncom 1974. godine, srebrom na Panameričkim igrama godinu kasnije te zlatom na Olimpijskim igrama 1976. godine u Montrealu, sve u poluteškoj kategoriji. Na istim igrama njegov brat Michael osvojio je zlato u srednjoj kategoriji. Michael je kasnije također postao uspješan profesionalac i svjetski prvak poluteške i teške kategorije.

Leon je odmah nakon Montreala otišao u profesionalce, postavši teškaš, a nakon sjajne 1977. godine, početkom 1978. dobio je priliku napasti tri svjetske titule i vlasnika istih, najvećeg svih vremena, Muhammada Alija. Nakon rata na 15 rundi, Spinks je slavio podijeljenom odlukom sudaca te je došao do svjetskog trona. Sedam mjeseci kasnije boksali su ponovno, a Ali je tada jednoglasnom sudačkom odlukom titule vratio.

Nažalost po "Neona", iako je to bio sami početak njegove profesionalne karijere, na tu razinu više se nije uspio vratiti. 1981. došao je do novog napada na titulu, no tada je bolji od njega bio Larry Holmes, nakon čega kreće njegov veliki pad. Najgore je bilo od 1986. do 1989. godine, kad je slavio u samo jednom od devet odrađenih mečeva. Prvi od njih bio je za svjetsku titulu "cruiser" kategorije. Nakon toga je uzeo pauzu, da bi se 1991. godine vratio, ali ponovno je to bilo daleko od visoke razine. 1995. godine umirovio se s podosta nezavidnim omjerom 26-17-1, koji zapravo sakriva činjenicu o kakvom je velikanu i sjajnom boksaču ovdje riječ.

Leon je otac Coryja Spinksa, danas umirovljenog bivšeg svjetskog prvaka velter i polusrednje kategorije. Zajedno s bratom Michaelom član je boksačke kuće slavnih u Nevadi, ali očekuje se da će biti uvršten i u onu internacionalnu, koje je Michael već član.