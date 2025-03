Umjetna inteligencija prognozirala je rezultat derbija na Maksimiru, evo što kaže

Nije ovo "mali savjetnik za kladioničare", ne bavimo se takvim vrstama u ovim recima. Ovo je, rekli bi neki, čista dokolica, mali pogled u ono što nam nudi tehnologija doba u kojem se nalazimo. Umjetna inteligencija, poznato je to već, ne voli prognozirati stvari. U načelu, bezbroj "mozgova" ne voli izricati odgovore na neka pitanja. Neće AI dati odgovore na to hoćete li pogoditi sedmicu na lotu, hoće li vam šef sutra dati otkaz, hoće li i kada biti smaka svijeta... Ne voli ni prognoze sportskih rezultata. No, pitali smo ga - što misli o rezultatu na temelju svih relevantnih faktora, onoga što može izračunati...

Dinamo i Hajduk, nedjelja u 15 sati na Maksimiru. Nije zadnji veliki derbi ove sezone, nije čak ni u njenoj završnici, ali je zbog mnogo toga poprilično sudbonosan. Izgubi li Dinamo, kojim slučajem, opet, bit će to već zalaženje u jako opasne sfere. Poraz od Rijeke na Rujevici opasno je uzdrmao plavi brod, a posrtaj od Osijeka u Kupu još ga je više nagnuo. Treći uzastopni grubi kiks mogao bi biti koban. Hajduk bi bio na devet, Rijeka na osam bodova u bijegu. Jasno, o takvom scenariju ne žele u Maksimiru ni razmišljati. S druge strane, nakon remija Rijeke u Velikoj Gorici (0:0) jasno je da bi Hajduk pobjedom u Zagrebu ponovno preuzeo vrh HNL-a. Motiv više za goste...

No, vratimo se mi umjetnoj inteligenciji. Kaže ona - 2:1 za Dinamo! Kad smo je pitali da nam obrazloži rezultat, kazala je:

- Očekuje se tvrda utakmica, ali Dinamo ima blagu prednost zbog domaćeg terena i iskustva u velikim utakmicama. Hajduk bi mogao zabiti gol, ali će teško zadržati Dinamo, pogotovo ako će Baturina i Kulenović biti raspoloženi. Ako Hajduk rano povede, može do boda, ali Dinamo ima veće šanse za pobjedu - piše nam ChatGPT.

Nije umjetna inteligencija, u suštini, ništa promašila. Upitno je, jasno, hoće li Sandro Kulenović zaigrati u nedjeljnoj utakmici budući da je Wilfried Kanga po dostupnim nam informacijama ipak prvi "pick" Fabija Cannavara za početnih 11. No, ako je itko kadar s klupe napraviti pozitivan pomak, to bi svakako bio najbolji Dinamov strijelac ove sezone.

FOTO Pogledajte u kakvim uvjetima se igra na Maksimiru, razmišljalo se i o odgodi utakmice