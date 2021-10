U Našice stižu Magdeburg, Aix, Logrones, Gorenje... Prva utakmica već za 18 dana!

Rukometaši Nexea saznali su suparnike u skupnoj fazi Europske lige. Našičani će igrati u skupini C, a suparnici će im biti njemački Magdeburg, francuski Aix, slovensko Gorenje, švedski Savehof i španjolski Logrones. Prve četiri momčadi iz skupine izborit će plasman u osminu finale i Našičani sigurno imaju kvalitetu da budu ispred Savehofa i Gorenja.

Favorit skupine je Magdeburg, aktualni osvajač Europske lige. To je momčad s kojom su Našičani do sada igrali šest puta. Samo su jednom slavili rukometaši Nexea, i to davne 2012. godine kada su pobijedili 22:21. Sve ostale utakmice su izgubili. Posljednja dva susreta ove dvije momčadi odigrale su prošle sezone u skupini Europske lige i oba puta je Magdeburg slavio – 32:24 u Našicama te 28:23 u Magdeburgu.

Magdeburg je trenutačno vodeća momčad njemačke lige, u ekipi ima nekoliko sjajnih igrača poput Norvežanina O’Sullivana, Šveđanina Greena, Danca Sangstrupa, Slovenca Bezjaka, ali i sjajni njemački reprezentativci Weber i Musche. Odmah do Magdeburga po kvaliteti je francuski Aix u kojem igraju francuski reprezentativci Claire i Lagarde te bivši reprezentativci Pardin i Accambray. U francuskoj momčadi igraju i dva naša igrača – Ivan Filipović i Marko Račić.

Prvu utakmicu skupne faze Nexe će odigrati 19. listopada u Francuskoj, u Provansi, u Aixu, protiv ekipe PAUC, a prvu domaću utakmicu gledat ćemo tjedan dana poslije, 26. listopada kada u Našice stiže švedski predstavnik Sävehof.