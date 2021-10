U gostima kod "zebri" i autsajderi osvajaju bodove

Nakon jedne kraće stanke nastavlja se rukometna Liga prvaka. “Plinari” će od 18:45 gostovati kod njemačkog Kiela, u susretu 4. kola elitne skupine Lige prvaka. U prva tri kola rukometaši PPD Zagreba upisali su poraze od Aalborga (24:34) i Pick Szegeda (30:21).

U trećem su na domaćem terenu stigli do prvog boda, odigravši neriješeno s prvakom Norveške Elverumom (27:27).

Najveća boljka – pogreške

– Za mene je Kiel najjača ekipa u našoj skupini. Riječ je o klubu koji na svakoj poziciji ima dva kvalitetna igrača i koji svaka tri dana igra utakmicu Bundeslige i Lige prvaka, a taj tempo i na toj razini mogu pratiti samo najjači. Ipak, kao i ostali Nijemci, i Kiel u ovoj fazi sezone prednost daje Bundesligi jer, ako i prospu koji bod u Ligi prvaka u ranu jesen, imaju vremena sve nadoknaditi u kasnijem tijeku natjecanja – rekao je Željko Musa, kružni napadač “plinara”.

Musa je godinama igrao u Magdeburgu i dobro poznaje Kiel.

– Što se nas tiče, mislim da smo u zadnjem dvoboju s Elverumom pokazali da možemo u oba pravca igrati na jednoj ipak višoj razini nego što je to bio slučaj u prva dva kola. Naša najveća boljka su tehničke pogreške u napadu, protiv Norvežana to je izgledalo pristojno, ali na tome moramo još dosta poraditi jer činjenica je da previše lakih golova primamo nakon olako izgubljenih lopti u napadu. Fizički smo spremni, dobro smo ih analizirali i idemo tamo s ciljem da uzmemo bod ili bodove. Bez obzira na njihov status favorita, ovo je sport i mislim da je glupo baviti se sportom ako ne vjeruješ da iz svakog susreta možeš izaći kao pobjednik – istaknuo je Musa i dodao:

Pobjeđivao sam u Kielu

– To što oni imaju vrhunske igrače nama ne treba biti nikakav uteg, već zadovoljstvo i motiv više našim mladim igračima da se pokažu upravo na najvećoj mogućoj pozornici. Recept za naš uspjeh jest smanjiti broj tehničkih grešaka na minimum, odigrati čvrsto i agresivno u obrani kako bismo pomogli našim golmanima i na kraju krajeva kako bismo možda i sami postigli neki laki gol. Imao sam priliku i pobjeđivati i gubiti u Kielu i zato znam da je moguće doći do bodova i kada si autsajder. Treba nam samo malo vjere u same sebe – zaključio je Musa.