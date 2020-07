Tudor otkrio problem: Igrači svaki dan vide četiri ili pet tekstova koji su negativni

Trener Hajduka Igor Tudor u petak je istaknuo da u Maksimir na derbi 34. kola Prve HNL protiv Dinama dolaze bez pritiska, jer je drugo mjesto i kvalifikacije za Ligu prvaka gotovo nedostižno.

"Više nema pritiska, idemo odigrati za svoj gušt i ponos, spasiti ono što se može. To je bila moja prva rečenica u utorak u svlačionici", izjavio je Tudor na video-konferenciji za medije.

Hajduk je, nakon četiri poraza u pet utakmica, na petome mjestu i od drugoplasirane Lokomotive ga dijeli šest bodova, a do kraja sezone ostala su tri kola.

"Od prvog dana radim na stvaranju pobjedničkog mentaliteta kod igrača, ali to nije lako jer igrači na svojim mobitelima svaki dan vide četiri ili pet tekstova koji su negativni. Nije to kritika novinarima, normalno je da su tekstovi takvi jer smo u negativnom nizu rezultata. Ovo što igrači pružaju nije realno i nedjeljni derbi protiv Dinama je prilika da opušteni, bez pritiska, odigramo dobru utakmicu, kao i preostale dvije do kraja prvenstva (protiv Rijeke i zaprešićkog Intera)", napomenuo je Tudor.

Iako su kvalifikacije za Ligu prvaka gotovo nedostižne, preostala je borba za Europsku ligu. Osijek, koji je treći, ima pet bodova više od Hajduka, a četvrtoplasirana Rijeka bod više. Dinamo je već ranije osigurao naslov prvaka, a nakon smjene Igora Jovićevića na trenersku klupu do kraja sezone sjeo je sportski direktor kluba Zoran Mamić.

"U nastavku sezone Dinamo je igrao s puno mladih igrača i pretpostavljam da u nedjelju neće biti tako. Vjerojatno će oni ići maksimalno", rekao je Tudor i dodao: "Nakon dugo vremena ovo je bio jedan normalan tjedan u kojem su igrači radili dobro. Derbi je uvijek posebna utakmica, bez obzira na trenutnu formu i poredak na tablici. Zato u Zagreb idemo odigrati dobru utakmicu".