Tucakovi izabranici formu će brusiti s Talijanima

Nedjeljnim okupljanjem u Medulinu, odnosno prvim prijepodnevnim treningom u ponedjeljak na bazenu u Puli, počele su pripreme hrvatske vaterpolske reprezentacije za ovogodišnje dugo natjecateljsko ljeto. Naše dupine u tom razdoblju očekuju dva velika natjecanja: najprije Svjetsko prvenstvo u Mađarskoj (od 18. lipnja do 3. srpnja) a potom i Europsko prvenstvo u Splitu (od 27. kolovoza do 10. rujna).

Podsjetimo da će na planetarnoj smotri Hrvatska utakmice u skupini igrati u Debrecenu: 21. lipnja s Grčkom, 23. s Njemačkom i 25. s Japanom.

Izbornik Ivica Tucak pripreme je započeo s ovih 20 igrača: Bijač, Popadić, Marcelić, Jurlina (vratari), Žuvela, Biljaka, R. Burić, K. Milaković (braniči), Vrlić, Krapić, Paparić (sidraši), Harkov, Marinić Kragić, Fatović, Lazić, Bukić, Vukičević, Bašić, Rakovac i Zović (napadači).

Osim izbornika Tucaka, u stručnom stožeru su i njegovi pomoćnici Zoran Bajić, Jure Marelja, Pero Kuterovac, Renco Posinković i Igor Pezelj (uz fizioterapeute Damira Luketića i Petra Kopanju).

Planirano je da naši vaterpolisti na pripremama u Puli ostanu do 14. lipnja, no u međuvremenu će na dan-dva skočiti i do Trsta jer će sparirati s talijanskom reprezentacijom. A planirana su i dva prijateljska ogleda: u petak 10. lipnja u Trstu te u utorak 14. lipnja u Puli. Druga utakmica, pred pulskom publikom, počet će u 20 sati, uz prijenos na SportKlubu.