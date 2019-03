'Trio fantastico' dolazi u Madrid, a za Modrića to znači samo jedno

Trener Real Madrida Zinedine Zidane imat će u ljetnom prijelaznom roku na raspolaganju 500 milijuna eura za igračka pojačanja, a na vrhu liste želja su Kylian Mbappe, Eden Hazard i Paul Pogba, objavili su u petak španjolski mediji.

Hazard ne želi produžiti ugovor s Chelseajem, koji mu ističe u ljeto sljedeće godine, pa ga klub sa Stamford Bridgea mora prodati ovog ljeta. Ako bi ga zadržali do isteka ugovora, onda bi mogao napustiti klub bez odštete. Najbolji dokaz da su se u Chelseaju pomirili s odlaskom Hazarda jest dovođenje američkog Hrvata Christiana Pulišića iz Borussije Dortmund, za kojeg su platili 64 milijuna eura. Radi se o igračima sličnih karakteristika, brzim krilnim napadačima s odličnim driblingom.



No, dovođenje Kyliana Mbappéa i Paula Pogbe bit će puno teži posao. Mbappéov transfer iz Monaca u PSG bio je vrijedan 180 milijuna eura, a ugovor s pariškim klubom veže ga do ljeta 2022. godine. Također, bogati vlasnik PSG-a Nasser Al-Khelaifi nema razloga prodati svog superstara.

[video: 28200 / ]

Dužina ugovora problem je i kod Pogbe, koji je za Manchester United vezan do ljeta 2021. godine. Osim toga, trener Unitedavidi Pogbu kao jednog od ključnih igrača, što znači da će klub uložiti maksimalan trud da ga zadrži i nagovori na produženje ugovora.

Također, Pogba bi u Madridu dočekao i svog sunarodnjaka Adriena Rabiota koji ovo ljeto besplatno može otići iz PSG-a. Tako bi Zidane na transfer listu stavio Garetha Balea i Tonija Kroosa kako bi svoje Francuze ubacio u prvu momčad. Time bi Luka Modrić preselio na klupu.