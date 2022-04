Trinaest je bio za njega nesretan broj, Hrvoje Sep doživio prvi poraz

Trinaest je za negdašnjeg hrvatskog olimpijca Hrvoja Sepa bio nesretan broj. Protiv svog 13. profesionalnog protivnika, hrvatski poluteškaš doživio je prvi poraz u svojoj petogodišnjoj profesionalnoj karijeri. U borbi dogovorenoj na osam rundi, bolji od njega bio je Letonac Ričards Bolotniks, osmorangirani boksač na WBA listi, kojem je to bila 19. pobjeda u karijeri.

- Ja sam pogađao čišće i da je ovo bio olimpijski boks vjerojatno bih ja i pobijedio, no kako je on bacio više udaraca očito je ostavio i bolji dojam na bodovne suce. Moram se ispričati obitelji, supruzi, treneru, prijateljima i svima koji su me podržavali, no neću prestati pokušavati. Nema boksača kojeg ja ne želim pobijediti i koji god izazov ispred mene postavili ja ću biti spreman.

Nažalost, iz Barcelone se Hrvoje kući vraća s porazom kojeg si, čini se, neće tek tako lako oprostiti.

- Premda nisam razočarao i premda mi je cijela tribina pljeskala, prvi osjećaj nakon meča bio je da sam odradio kukavički, da sam prve tri runde bio preoprezan. Ljudi su prepoznali trud, no trud se ne broji. No, s druge strane, boksao sam s vrlo kvalitetnim borcem, čovjekom iz top 10 u ovoj kategoriji. Volio bih da sam imao više priprema za ovaj meč za koji smo saznali prije mjesec dana što znači da sam imao samo tri tjedna za sparinge, a obično ih imam pet-šest.

Svjestan nedostatka pripremnih dana bio je i Sepov trener Leonard Pijetraj:

- Za pobijediti ovakva protivnika trebalo se bolje pripremiti. Presudno je bilo što je Hrvoje izgubio prve tri runde. Kada se boksa na osam rundi onda se prve tri moraju dobiti jer je inače teško nadoknaditi.

A sada je ključno pitanje može li Hrvoje nadoknaditi ovaj poraz s obzirom da mu je 36 godina?

- Sretna okolnost je da ja s promotorom imam ugovor na još nekoliko borbi i ja ću prihvatiti sve što mi bude ponuđeno. Ja sam borac iz male zemlje i nisam u situaciji odbijati mečeve.

Nažalost, nakon hvale vrijedne amaterske karijere i dvije europske bronce te niza dobrih nastupa u Svjetskoj ligi, u svojih pet profesionalnih godina Hrvoje je imao sam 12 mečeva.

- Ja sam od 2008. do 2016. imao deset mečeva godišnje i nečemu sličnome sam se nadao i u profesionalnom ringu, no to se nije dogodilo spletom okolnosti. Zapravo, dogodilo se da sam u prve dvije godine imao sam tri meča.

S obzirom da uz tako mali broj mečeva od boksa nije mogao živjeti, Hrvoje se morao zaposliti.

- Zamislite, meni je propalo ko 20 mečeva za koje sam se spremao pa bi mi onda javili da meča neće biti. Imao sam premalo mečeva da bih se oslanjao isključivo na prihode iz boksa pa sam, radi obitelji, morao pronaći posao. Ne kukam zbog toga, to su životne obveze, no god budem dobijao prilike biti profesionalni sportaš ja ću biti konkurentan.

Prije no što će on u travnju 2017. debitirati u profesionalnom ringu, Hrvoje i supruga Jelena postali su roditelji.

- Da, Nika sada ima godina koliko i ja profesionalnog staža i zbog supruge i kćeri mi je najviše žao što nisam dobio ovu borbu. No, neću odustati. Dobro se osjećam, živim sportski, pazim na prehranu, gledam da sam naspavan i mogu boksati još niz godina.