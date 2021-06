Trijumf ruske kvalifikantice Samsonove, Jabeur do prvog naslova u karijeri

Ruska 22-godišnja tenisačica Ljudmila Samsonova (WTA - 106.) u nedjelju je u Berlinu završila najbolji tjedan u karijeri finalnom pobjedom 1-6, 6-1, 6-3 nad Švicarkom Belindom Benčić (WTA - 12.) i tako se iz kvalifikacija probila do prvog naslova u karijeri. Samsonova je postala deseta tenisačica u ovoj godini koja je došla do premijernog naslova u karijeri, nakon što je samo sat vremena prije Tunižanka Ons Jabeur to isto učinila u Birminghamu.

Ruskinja će na novoj WTA ljestvici po prvi put u karijeri biti među 100 najboljih, a sa 106. mjesta će skočiti na 63. poziciju. Belinda Benčić je po drugi put ove godine poražena u finalu, a osmi put u karijeri pa je ostala na četiri naslova. Posljednji je osvojila u Dubaiju 2019.

WTA Berlin - finale

Ljudmila Samsonova (Rus) - Belinda Benčić (Švi) 1-6, 6-1, 6-3

Tunižanka Ons Jabeur (WTA - 24.) svladala je Ruskinju Dariju Kasatkinu (WTA - 35.) sa 7-5, 6-4 u nedjeljnom finalu turnira u Birminghamu i tako stigla do svog prvog WTA naslova u karijeri. Jabeur je po treći put bila u borbi za trofej, ali je 2018. u Moskvi i ove godine u Charlestonu ostala bez trijumfa.

Kasatkina je zaigrala u svom osmom finalu, trećem u ovoj sezoni, ali je ostala ne četiri naslova.

WTA Birmingham - finale

Ons Jabeur (Tun/2) - Daria Kasatkina (Rus/4) 7-5, 6-4