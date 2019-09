Trener Zadrana Nazor: Alba se igrala s nama kao tata s djetetom

Albatrosi iz Berlina razmahali su se u petak u Višnjiku i pobijedili domaći Zadar sa 100:68, pa će u subotu u 18 sati sa Anadolu Efesom igrati za pobjednika šestog izdanja zadarskog turnira euroligaša.

Dvoznamenkasti u redovima domaćina bili su Amerikanac Allen (14 koševa) i razigravač Junaković (10 koševa, 8 asista), a u momčadi trenera Aita prednjačili su Šveđanin Eriksson (24) i njemački reprezentativac Giffey (23).

- Mi smo ovu utakmicu odigrali energetski jako dobro, a kod Zadra se osjetilo da im je ovo treća utakmica u tri dana - kazao je Aito (73) i prepustio riječ svom 32 godine mlađe zadarskom kolegi Anti Nazoru.

A on je, nakon "minus 32", skrušeno priznao:

- Čovjek najviše nauči kada te netko ovako nokautira. Pribojavao sam se poraza s velikom razlikom jer se vidio pad koncentracije, posebice u trenucima kada se dogodio veliki minus i kada nam je trebala energija igrača s klupe. Radi loše obrane pojedinih igrača, suparnik se s nama počeo igrati kao tata s djetetom i to je nešto što pojedincima neću dozvoljavati.

Zasad neću o imenima, no ponašanje nekih igrača, posebno u fazi obrane, bilo je nedopustivo. Za sada ću uzeti u obzir svježinu najjačeg suparnika i progledati kroz prste neke stvari.

U euroligaškom okruženju, Zadar je turnir završio s jednom neočekivanom pobjedom (Himki) i dva očekivana poraza (Efes, Alba), a o svemu Nazor kaže:

- Hvala organizatorima turnira (op.p. agencija S-Event) koji nam je omogućio da kao klub nižega ranga od ostalih sudionika možemo participirati. Vidjele su se konture naše igre, no neki igrači su još individualno nespremni. Osim toga, morat ćemo bolje odrediti uloge jer ne može svatko biti inženjer, netko mora i postavljati skelu, a tu netko nije dobro shvatio svoju ulogu. Nadam se da će isti izvući pouku prije no što bude ohlađen na klupi.

Među nespremnijim je svakako američki centar James Farr (8 koševa, 4 skoka).

- Farr je došao nespreman i to nije bilo profesionalno, no za njega ću imati strpljenja jer je imao obiteljskih problema. On je sklon kilaži, no ako se dovede u optimalno stanje, to je čovjek koji zna igrati. Doduše, onoliko koliko smo lani čekali neke igrače, toliko sigurno nećemo čekati ove godine - obznanio je Nazor.

U utakmici prije ove, turski prvak Anadolu Efes pobijedio je ruskog doprvaka Himki sa 66:64. Ključnu tricu za Istanbulce zabio je Beaubois, a naš Krunoslav Siomn bio je čovjek s navećom minutažom u redovima pobjednika.

Za svojih 28 minuta upisao je 9 koševa, 5 skokova i 3 asistencije.