Trener Dinama: Svima je jasno vidljivo da ova momčad ima probleme

Trener Dinama Željko Kopić prokomentirao je poraz od Hajduka (2:0) u derbiju na Maksimiru.

- Imali smo pripremu utakmice s idejom da uđemo s maksimalnom razinom energije i intenziteta, s kvalitetnim duelom, i nakon toga da uspostavimo posjed. Međutim, u tim nekim situacijama nismo bili na dovoljno dobroj razini. Tek krajem prvog dijela smo uspjeli doći do nešto kvalitetnijih situacija kroz igru. Da bismo taj dio popravili napravio sam dvije izmjene u poluvremenu. Dobili smo gol iz jedne od standardnih situacija Hajduka, dijagonala i duga lopta preko zadnje linije, to nismo kvalitetno branili. Nakon toga imali smo nekoliko kvalitetnih situacija koje nismo realizirali i u trenucima kad smo preuzeli maksimalan rizik dobili smo taj drugi gol. Čestitam Hajduku na pobjedi.

Koliko je vremena potrebno da se posloži momčad?

- Mislim da je svima jasno i da je vidljivo da ekipa ima svoje probleme. Prostora za trening i mehanizme u igri jednostavno nema. Imamo četiri utakmice do kraja, preko karaktera i kvalitete koju imamo trebamo napraviti sve da izguramo na što kvalitetniji način do kraja ovaj dio sezone. Imali smo mi i danas par situacija, problem je realizacije. Jednostavno to moramo riješiti.

Kako se dogodilo da je Hajduk dominantnija momčad?

- Hajduk je danas izgledao dobro i jednostavno u tim situacijama u kojima smo trebali reagirati kvalitetnije nismo bili na toj razini. A u fazama utakmice kad smo uspjeli doći do situacije, realizacija nije bila dovoljno dobra da se vratimo u utakmicu i preokrenemo rezultat.

Je li najveći problem možda u psihološkom stanju igrača?

- Nogomet je igra u kojoj mora taj psihološki moment i mentalno stanje igrača biti na pravoj razini kako bi se individualno i momčadski ekipa nametnula. Mi smo u ovih par dana obavili dosta razgovora, sve preko motivacije, pozitive i dizanja tog dijela. Jednostavno nismo uspjeli popraviti taj segment.

Komentar na igru Livaje?

- Odigrao je dobru utakmicu. Hajduk je izgledao dobro, rekao sam i u najavi da imaju dobre mehanizme u igri, Livaja im je jako bitan kotačić i u izgradnji napada i u realizaciji.