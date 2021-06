Tko želi biti milijunaš? Zadrani i Splićani u vrijednoj utrci

Nakon uspješno završene HT Premijer lige, u kojoj su, unatoč svim pandemijskim izazovima, po prvi put odigrana 33 kola, Hrvatski košarkaški savez održao je sastanak s predstavnicima domaćih klubova. A njima su, u naumu za podizanjem kvalitete klupske košarke u Hrvatskoj, predložene dvije opcije natjecanja za sezonu 2021./2022.

Prva opcija najboljim klubovima sugerira igranje HT Premijer lige i sudjelovanje u Fibinoj Ligi prvaka (BCL) što pak podrazumijeva (kalendarsku) nemogućnost participiranja u regionalnoj ABA ligi osim ako netko od njih nije u stanju činiti što je svojedobno i Cedevita. A ona je imala posebnu momčad za domaće prvenstvo, a posebnu za ABA ligu i Eurokup, natjecanje koje nije pod patronatom Fibe nego Eurolige.

Da bi za vodeće domaće klubove ta ideja bila što primamljivija HKS je odlučio ponuditi milijun kuna klubu koji se odluči igrati Fibinu Ligu prvaka pri čemu pravo prvenstva ima najnoviji hrvatski prvak Zadar. Ako bi pak Zadrani odustali, a oni se oko toga lome, onda bi sljedeći na štihu bio doprvak Split, a tek treća bi bila Cibona koja ionako najmanje drži do Fibinih natjecanja.

No, kako je HKS odlučio investirati još jedan milijun kuna on bi se podijelio kao potpora klubovima koji ne igraju natjecanja koja HKS službeno ne priznaje a to su Prva i Druga ABA liga. Dakle, da se takvo što dijelilo uoči upravo završene sezone pravo na svoj udio u tom novcu ne bi imala tri regionalna prvoligaša (Cibona, Split, Zadar) i drugoligaš Gorica.

Inače, u slučaju da se niti jedan od tri prvoplasirana kluba ne bi odlučio za igranje Fibine Lige prvaka (BCL), oba bi se milijuna raspodijelila među klubovima koji ne igraju regionalnu ABA ligu. Stoga je za očekivati da će manji klubovi navijati za to da sva tri vodeća kluba ostanu u ABA ligi jer onda će između sebe podijeliti dvostruko više.

Inače, onaj koji bi se odlučio igrati BCL za nastup u prvom krugu (šest utakmica) dobio bi 50.000 eura, a u drugom (još šest utakmica) 20.000 eura. Za plasman u četvrtfinale istog Fibina natjecanja dobije se 30.000 eura, dok se za četvrto mjesto dijeli 40.000 eura. Trećeplasirani će dodatno utržiti 100.000 eura, drugoplasirani 300.000 eura a pobjednik 900.000 eura. Dakle, pobjedniku će na koncu, ako računamo nagrade za sve korake, pripasti milijun eura.

Ako baš imaju želju participirati u nekoj regionalnoj ligi, ali da to nije ABA liga, HKS predlaže i drugu opciju a ona je HT Premijer liga + Fibina Liga prvaka + nova regionalna liga. Ta je opcija zamišljenja kao suradnja nekoliko nacionalnih saveza iz regije a to su zasad Hrvatska, Slovenija i Bosna i Hercegovina a oko sudjelovanja u istoj zanima se i Košarkaški savez Crne Gore. Takva liga igrala bi se turnirski i kao takva bi bila prilagodljivija kalendaru natjecanja od ABA lige koju Hrvatski košarkaški savez očito ne doživljava kao nešto što je korisno za razvoj hrvatske klupske košarke.

O prijedlozima koji su na stolu, hrvatski klubovi trebali bi se vodstvu HKS-a izjasniti zaključno sa nedjeljom, 13. lipnja.