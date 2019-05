Tko vlada jugoligama? Od lidera regije samo je Dinamo već prvak

Dinamo je bez stresa obranio naslov prvaka u Prvoj HNL, 13. titulu u posljednjih 14 godina osigurao je već šest kola prije kraja sezone i potvrdio se kao najdominantnija momčad u ligama bivše države. U drugim ligama nekadašnje države utrka za naslovom je ipak neizvjesnija. Najmanje neizvjesna je u Srbiji, gdje bi se čudo trebalo dogoditi da Crvena zvezda ne obrani naslov prvaka u Srbiji. Iako ljestvica sugerira kako bi ih jedan loš rezultat mogao baciti u velike probleme. Naime, srpska Superliga koja broji 16 klubova nakon regularnog dijela dijeli se u dvije skupine doigravanja, za prvaka i ostanak, pri čemu se broj do tada osvojenih bodova prepolovljuje. Lošu stranu takvog formata natjecanja osjetila je Zvezda koja tako trenutačno ima šest bodova prednosti pred niškim Radničkim koji se, dijelom i zbog velike krize Partizana koji je ove sezone već promijenio četiri trenera, nametnuo kao druga sila u srpskom nogometu. Taj uzlet niškog kluba, međutim, nije bez repova. U Partizanu se teško mire s novonastalim nogometnim poretkom.

I Čukarički ispred Partizana

– Preživjeli smo Obilić, preživjet ćemo i Radnički – kazao je vratar Partizana, donedavno prvi vratar reprezentacije Srbije Vladimir Stojković aludirajući na rezultate Obilića koji je koncem prošlog stoljeća, dok je na čelu kluba bio ratni zločinac Željko Ražnatović Arkan, pritiscima i prijetnjama osvojio čak i naslov prvaka.

Međutim Partizanov status drugog kluba u Srbiji ne ugrožava samo Radnički, crno-bijelima bi se prvi put poslije 23 godine moglo dogoditi za ostanu bez europskih utakmica. Čukarički naime ima bod više od crno-bijelih koji zasad drže posljednje mjesto koje vodi u Europu, a samo bod manje ima Mladost iz Lučana.

Čukarički je, inače, zanimljiva priča. Taj uskoro stoljeće star beogradski klub, naime, prvi je u Srbiji koji je privatiziran nakon što je 2012. prešao u ruke Dragana Obradovića, inače vlasnika građevinske tvrtke, za 93.000 eura. Klub je financijski stao na noge i nametnuo se kao solidan prvoligaš kadar svakome pomrsiti račune. Na svojoj koži to je ove sezone osjetila i Crvena zvezda kojoj je poraz od Čukaričkog (3:2) i jedini ove sezone, ali i prvi prvoligaški još od listopada 2017., odnosno u 57 prvenstvenih utakmica.

Istovremeno u Prvoj crnogorskoj ligi, koja broji 10 klubova, lider je branitelj naslova nikšićka Sutjeska koja pet kola prije kraja sezone ima sedam bodova prednosti ispred Budućnosti iz Podgorice. Inače, riječ je o jedina dva crnogorska kluba koja su igrala u Prvoj saveznoj ligi bivše države. Izdrže li Nikšićani do kraja, postat će momčad s rekordnim brojem naslova (četiri) u crnogorskoj ligi.

Najveći problem crnogorskog nogometa jest slaba posjeta na stadionima. Naime, prosjek je na utakmicama ove sezone svega 324 gledatelja!? To je dvjestotinjak manje nego što je prosjek Druge HNL! Najveći posjet ima Budućnost s prosjekom od 625 gledatelja, a pritom stadion Pod Goricom može primiti njih 17.000, dok lidera Sutjesku u Nikšiću prati tek 425 navijača po utakmici.

U Makedoniji je uspostavljen novi nogometni poredak. Shkëndija iz Tetova u odličnoj je poziciji da obrani naslov prvaka s obzirom na to da pet kola prije kraja sezone ima 11 bodova prednosti ispred po tradiciji i rezultatima najboljeg makedonskog kluba u povijesti, skopskog Vardara. Izvjesna obrana titule, doduše, neće biti dominantna kao njezino lanjsko osvajanje kada su drugoplasirani Vardar ostavili iza sebe čak za 35 bodova uz gol-razliku 101:27!? Shkëndija ima zanimljivu priču. Klub je osnovan 1979. godine i u njemu pretežno igraju makedonski Albanci. Bili su pred bankrotom, no tada im je novi život udahnula grupacija Ecolog International u vlasništvu Lazima Destanija čije se bogatstvo procjenjuje na pet milijardi eura. U posljednje tri sezone dolazili su do play-offa za Europsku ligu i svaki su put ostajali pred vratima raja pa je plasman u skupinu nekog europskog natjecanja imperativ u sljedećoj sezoni. Inače, trećeplasirana momčad makedonske lige je Akademija Pandev, klub koji je 2010. osnovao najpoznatiji makedonski nogometaš u posljednjih dvadesetak godina Goran Pandev. Od 2017. su prvoligaši, a već ove sezone imaju priliku prvi put u povijesti zaigrati u Europi s obzirom na osam bodova prednosti pred prvim konkurentom Škupijem u završnici sezone.

U Premijer ligi BiH dominaciju Zrinjskog, koji je osvojio posljednje tri titule prvaka, četiri u posljednjih pet godina, ugrožava Sarajevo. Momčad koja je donedavno bila u vlasništvu malezijskog milijardera Vincenta Tana (koji u vlasništvu ima i Cardiff, Kortrijk i Los Angeles FC), a koju s klupe vodi legendarni Husref Musemić u završnicu sezone ušla je s četiri boda prednosti ispred branitelja naslova. Unatoč milijardama na računu Tan nije bio široke ruke prema Sarajevu. U klub je prema pisanju bh. medija u šest godina uložio svega dva milijuna eura! Tan je otprije 15-ak dana većinski udio u klubu prepustio Nguyenu Hoaiju Namu iz Vijetnama, odnosno korporaciji PVF koja sada ima 60 posto kluba. Prema pisanju vijetnamskih medija, jedan od prvih poteza novih vlasnika je dovođenje dvojice vijetnamskih reprezentativaca, ofenzivnog veznjaka Quang Haija i napadača Cong Phuonga idućeg ljeta na Koševo.

Maribor uvjerljiv u Sloveniji

U slovenskoj Prvoj ligi Maribor ima komotnu situaciju za osvajanje 13. titule prvaka. Klub u kojem je službeno sportski direktor, a neslužbeno čovjek čija je riječ posljednja, legendarni Zlatko Zahovič, dok je najbolji strijelac njegov sin Luka, šest kola prije kraja ima velikih 11 bodova prednosti pred braniteljem naslova, ljubljanskom Olimpijom.

>> Pogledajte kako je bilo na utakmici Sesveta i Dinama