Svjetski mediji se raspisali o potezu Rubljova protiv Čilića, oduševljeni su

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić je pobijedio Rusa Andreja Rubljova i prvi put u karijeri ušao u polufinale Roland Garrosa, čime je sada postao polufinalist sva četiri Grand Slam turnira. Također, postao je tek peti aktivni igrač s polufinalima na svim Grand Slam turnirima. Preostala četvorica su - Novak Đoković, Roger Federer, Rafael Nadal i Andy Murray.

Meč ga iscrpio

Bio je to jedan od najboljih mečeva u povijesti Roland Garrosa. Nakon iscrpljujućih pet setova (5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6), Marin je prvi pobjednik u povijesti Roland Garrosa u velikom super tie-breaku. Rubljov je pružio nevjerojatan otpor, ali nije mogao protiv briljantnog Hrvata koji je slavio nakon četiri sata i deset minuta fantastičnog tenisa.

- Ovo sam ja, zbog toga sam uspio pobijediti. Bio je ovo sjajan meč koji me iscrpio fizički, ali više psihički. Andrej je igrao nevjerojatno i peti set je bio kvalitetan i dramatičan. Bio je to moj dan, ali treba odati poštovanje Andreju koji nije imao sreće. Očuvao sam fokus u posljednjem setu i sve je na kraju prevagnulo na moju stranu - istaknuo je Čilić nakon povijesne pobjede.

Čilić je kao 20. nositelj turnira već iznenadio drugog nositelja turnira Daniila Medvjedeva u prethodnom kolu, a sada je svladao i sedmog tenisača svijeta Rubljova. Ovakvu Marinovu formu dugo nismo gledali, a gotovo sigurno nikad nismo gledali da je ovoliko dominantan s forhendima i snažnim winnerima.

- Mislim da će se Nadal jako namučiti protiv Čilića, ako se sretnu. Nijedan tenisač na svijetu ne želi igrati protiv ovakvog udarača u formi - rekao je legendarni Mats Wilander.

Nešto kasnije, Marin je dojmove prenio u razgovoru za Eurosport.

- Bio je to težak dan u uredu, uvijek je tešo igrati protiv Andreja. Uvjeti su bili jako teški, lopta nije odskakala kao prije dva dana protiv Daniila. Nije bilo lako nakon izgubljenog četvrtog seta, ali morao sam se fokusirati. Moguće je da igram najagresivniji tenis u svojoj karijeri, nikad nisam spojio ovakav turnir. Nekako slično igrao sam na US Openu kada sam ga osvojio, ali i ovdje 2018. kada sam izgubio od Del Potra u četvrtfinalu. Kada govorim o svojoj igri, želim biti ono što jesam. Samo pokušavam na terenu biti ja. Na rang ljestvici od 1 do 10, samopouzdanje mi je, rekao bih 9.5 - rekao je presretni Čilić.

Ulaskom u polufinale Marin je ostvario najveći uspjeh na Roland Garrosu. Do sada je dva puta stigao do četvrtfinala (2017. i 2018.), no oba puta je ispao. Prije pet godina izbacio ga je Švicarac Stan Wawrinka, a godinu dana kasnije Argentinac Juan Martin del Potro. Posljednji polufinale na nekom od Grand Slama Čilić je igrao 2018. godine kada je dogurao do finala Australian Opena.

Jučer je to bio sedmi međusobni susret između 33-godišnjeg Čilića i 24-godišnjeg Rubljeva i treća Čilićeva pobjeda. Ova pobjeda već mu garantira skok od dva mjesta na ATP ljestvici, pa će tako nakon turnira u najgorem slučaju biti 17. igrač svijeta. Plasmanom u polufinale osigurao je i nagradu od 642 tisuće dolara.

Pobjedniku 2,4 milijuna eura

Pobjednik će dobiti 2.4 milijuna eura, a drugi finalist upola manje. Najbolji hrvatski tenisač će u polufinalu igrati protiv pobjednika susreta Caspera Ruuda i Holgera Runea.

Marinova pobjeda snažno je odjeknula u teniskom svijetu koji je prepun pohvala za našeg tenisača.

- Presretna sam zbog Marina Čilića! Kada pričamo o dugovječnosti u tenisu, ne smijemo nikad zaboraviti njega. Vratio se, jako radi... I kakva igra... Prekrasno je vidjeti da se dobre stvari događaju dobrim ljudima - samo su neki od komentara.

A svjetski mediji hvale poteze Rubljova koji je jučer dva puta u meču priznao da je Marinova lopta bila dobra nakon što je sudac svirao aut.

"Nevjerojatan sportski potez naveo Marina Čilića da zaplješće Andreju Rubljevu", piše tako Eurosport.

Rubljovu je na sportskim potezima zahvalio i Čilić.

- Andrej je u nekoliko navrata pokazao veliki sportski duh, a u ovakvom meču svaki poen je važan. Danas nije imao sreće, jedan je morao izgubiti, ali on je nevjerojatan tip i nevjerojatan igrač - rekao je Čilić.